Мин Аун Хлайн заявил, что Мьянма нацелена на расширение сотрудничества с Республикой Беларусь

Мьянма нацелена на расширение взаимодействия с Беларусью за счет развития многоотраслевого сотрудничества. Такое заявление сделал председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн 7 марта на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в узком составе, пишет БЕЛТА .

Мин Аун Хлайн отметил, что посещал Беларусь в ноябре 2014 года в должности Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Мьянмы и встречался с Президентом Александром Лукашенко. Прибыв в Минск спустя более 10 лет, он обратил внимание на произошедшие позитивные изменения. По его словам, очень заметно, что Беларусь динамично развивается и процветает, что является доказательством эффективной деятельности во главе государства лидера страны Александра Лукашенко. Пользуясь случаем, Мин Аун Хлайн поздравил Александра Лукашенко с убедительной победой на прошедших президентских выборах.