Минск и Будапешт серьезно активизировали взаимодействие, исходя из чувства здорового прагматизма

На фоне общей глобальной нестабильности все громче слышен призыв Беларуси о мире. И тот пул экспертов высокого уровня, которые прибыли в Минск для участия в конференции по безопасности, - подтверждение необходимости искать пути прекращения конфликтов.

Вопросы восстановления мира поднимали 31 октября в Министерстве иностранных дел Беларуси. Там состоялась пресс-конференция глав МИД нашей страны и Венгрии. И как было подчеркнуто, нерешаемых вопросов в отношениях между Минском и Будапештом нет.

Председательствующая в этом году в ЕС Венгрия продолжает выстраивать конструктивные отношения с Беларусью и Россией, несмотря на давление извне. Вот и сегодня в числе высокопоставленных гостей международной конференции по евразийской безопасности в Минске находится глава венгерского МИД Петер Сийярто. Показательно, что наше внешнеполитическое ведомство организовало пресс-конференцию министров иностранных дел Беларуси и Венгрии. Максим Рыженков и Петер Сийярто открыто ответили на вопросы журналистов. Особое внимание уделили схожим подходам к вопросу установления мира в Украине.

Глава белорусского МИД подчеркнул: для обеих стран важно содействовать укреплению стабильности и снижению конфронтации в европейском регионе. Петер Сийярто в свою очередь назвал сценарий, при котором шансы на восстановление мира в Европе станут реальнее.

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:

"Выборы президента США и их результаты будут иметь решающее значение с точки зрения мира и безопасности Европы. Если выиграет Трамп, тогда возникнут намного более значительные шансы, что в Центральной Европе будет восстановлен мир. Если результат будет иной, нам придется рассчитывать долгосрочно на более тяжелые условия".

Развивать сотрудничество со страной, которая является членом ЕС, сегодня непросто. Однако Минску удается находить возможности.

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:

"Беларусь является очень важной для Венгрии страной с точки зрения обеспечения энергетической безопасности. Для нас это не идеологический, а физический вопрос. Политическими заявлениями ни квартиру отапливать, ни заводами управлять нельзя".

Сийярто подчеркнул, что товарооборот Беларуси и Венгрии в этом году увеличился на 12 %, а экспорт этой страны - на 30 %.