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Мир в ожидании перемен. Острые заявления и аналитика экспертов
Автор:Редакция news.by
Почему мир оказался на пороге глобального конфликта. Ведущие эксперты и политологи проанализируют острые заявления политиков и связь между событиями на международной арене.
Смотрите программу "Тренды" 9 июля в вечернем эфире.
Главные темы программы:
- Партия "Америка". Илон Маск пытается играть на противоречиях республиканцев и демократов. США погружаются в политический хаос.
- Здоровье не по карману. Трамп сокращает льготы на медицину и питание. Весь бюджет на войну.
- А король-то, говорят, ненастоящий. Поляки требуют пересчитать голоса на президентских выборах.
- Шенген уходит в прошлое? В Евросоюзе постепенно восстанавливают границы.
- Новый поход на Восток. Канцлер Германии призвал немцев к оружию.
- Армения в прицеле западных стратегов.