Мир в ожидании перемен. Острые заявления и аналитика экспертов

Почему мир оказался на пороге глобального конфликта. Ведущие эксперты и политологи проанализируют острые заявления политиков и связь между событиями на международной арене.



Смотрите программу "Тренды" 9 июля в вечернем эфире.

Главные темы программы:

- Партия "Америка". Илон Маск пытается играть на противоречиях республиканцев и демократов. США погружаются в политический хаос.

- Здоровье не по карману. Трамп сокращает льготы на медицину и питание. Весь бюджет на войну.

- А король-то, говорят, ненастоящий. Поляки требуют пересчитать голоса на президентских выборах.

- Шенген уходит в прошлое? В Евросоюзе постепенно восстанавливают границы.

- Новый поход на Восток. Канцлер Германии призвал немцев к оружию.