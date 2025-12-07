Москва принимает заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ

8 декабря в Москве проходит заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Парламентарии обсудят важные вопросы коллективной безопасности и роль ОДКБ в непростой геополитической обстановке, а также ситуацию у западных границ Союзного государства, противодействие терроризму, борьбу с незаконной миграцией и сохранение исторической памяти.

В конце ноября прошел саммит ОДКБ в Бишкеке, где вопросы коллективной безопасности обсуждали на уровне глав государств. А в начале декабря эта тема уже на рассмотрении парламентариев, которые собрались в Москве, в здании Дома Союзов. В повестке десятки вопросов, которые касаются как международной, так и региональной роли организации, особенно сегодня, когда военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ очень напряженная, а гибридные угрозы продолжают расти.

Сегодня это непосредственно касается западных границ Союзного государства. И парламентарии Беларуси обсудят на заседании сложившуюся ситуацию. Идет усиленная милитаризация войск НАТО. Запад и Евросоюз тратят огромные деньги на оборонные расходы, закупают новые образцы вооружений и продолжают проводить огромное количество учений на границе с Беларусью. Поэтому роль ОДКБ как опоры евразийской безопасности очень важна. Не случайно, что за последние три года коллективные силы ОДКБ выросли почти в 2 раза. Сегодня это более 30 тыс. человек, усилена авиационная группа. Так же, чтобы обмениваться новейшим боевым опытом, регулярно проводятся совместные учения, например, такие как "Взаимодействие" и "Нерушимое братство".