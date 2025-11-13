3.67 BYN
Науседа: Литва готова к диалогу с Минском лишь на техническом уровне
Автор:Редакция news.by
Руководство Литвы готово обсуждать открытие границы с Беларусью только на техническом уровне, исключая дипломатические уступки. Об этом заявил президент Науседа.
В официальной риторике литовской стороны продолжает доминировать агрессивный тон. На уступки идти Вильнюс также отказывается и грозит некими серьезными последствиями Минску из-за того, что тот ввел ограничения на выезд фур, зарегистрированных в прибалтийской республике.
При этом трудно понять возмущение Вильнюса, учитывая, что это именно его решение в первую очередь привело к обострению отношений между странами.