Науседа: Литва готова к диалогу с Минском лишь на техническом уровне

Руководство Литвы готово обсуждать открытие границы с Беларусью только на техническом уровне, исключая дипломатические уступки. Об этом заявил президент Науседа.

В официальной риторике литовской стороны продолжает доминировать агрессивный тон. На уступки идти Вильнюс также отказывается и грозит некими серьезными последствиями Минску из-за того, что тот ввел ограничения на выезд фур, зарегистрированных в прибалтийской республике.