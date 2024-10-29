О триумфе белорусской дипломатии расскажем в рубрике "Скриншот"

II Минская международная конференция по евразийской безопасности стала востребованной площадкой, которая позволяет отодвинуть возможность третьей мировой войны.

В Беларуси закладываются альтернативные варианты развития будущего, предпринимаются предметные шаги к формированию справедливой архитектуры безопасности. Подробности в рубрике "Скриншот".

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Ядерная война как альтернатива диалогу и поискам компромиссов. Как мы оказались на пороге пропасти, почему рухнул баланс, давший почти столетие мира в Европе?

Продолжительное время геостратегическое равновесие держалось на конкретных соглашениях между Советским Союзом и США. После развала социалистического лагеря Белый дом поэтапно в одностороннем порядке вышел или просто нарушил все соглашения. Разместив ядерные бомбы на шести авиабазах в пяти странах, фактически растоптали Договор о нераспространении ядерного оружия. В 2001 году разорвали Договор об ограничении систем противоракетной обороны. В 2019-м уничтожили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Стремлением обеспечить свое безоговорочное доминирование на международной арене США разрушили систему сдержек и противовесов.

Елена Пономарева, политолог, специалист по цветным революциям, профессор МГИМО (Россия), рассказала, что об этом думает: "Мы живем в условиях девальвации, а некоторые эксперты даже говорят и смерти международного права. Мы видим, что нет никаких возможностей и оснований реализовывать многие решения, которые сегодня имеют место быть озвученными на международных площадках типа, например, ООН. При всей значимости этой организации, конечно, вызревают некие новые структуры и институты. В частности, на площадках такого рода форума (II Минская международная конференция по евразийской безопасности - прим. ред.) происходит закладка совершенно новых, фундаментальных основ евразийской безопасности. Поэтому, конечно, в наших руках будущее не только наших государств, но и безопасность региона".

Минская международная конференция закладывает фундамент новой архитектуры безопасности. И тут крайне важен подход, который осуществляется белорусской дипломатией. Мы не навязываем готовый документ, требуя от всех принять его именно в нашем видении и понимании. А это, стоит отметить, сегодня часто практикуемый подход на международной арене. В Минске предлагают совместно выработать основные положения. Хартия многообразия и многополярности должна стать продуктом коллективной деятельности.

Игорь Коротченко, гендиректор Каспийского института стратегических исследований (Россия), уверен, что Беларусь становится одной из основных площадок для формирования образа будущего всего региона: "Хочу сказать, что авторитет Республики Беларусь высок. Минск - это традиционная площадка, где ищутся пути и осмысление в общем-то глобальных трендов современного международного развития. И самое главное - это поиск тех дипломатических возможностей, которые смогут отодвинуть возможность третьей мировой войны. Сегодня, к сожалению, благодаря безответственности ряда западных политиков мир скатывается к очень опасной черте. В этом плане еще раз подчеркиваю, что авторитет Беларуси, лично Президента Александра Григорьевича Лукашенко как самого опытного европейского политика и политика международного масштаба придает дополнительный вес тому мероприятию (II Минская международная конференция по евразийской безопасности - прим. ред.), на котором мы сегодня присутствуем".

Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого" Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь говорил о мире. В этот раз на полях большого форума в Минске, который собрал представителей почти полусотни стран 03.11.2024 21:00

Стоит отметить, что данные процессы стали возможны только после появления нового альтернативного полюса силы. БРИКС стал центром притяжения, в него поверили и видят за организацией будущее. Белорусский лидер призывает отказаться от формализма и форсировать развитие БРИКС. Тем более что России и Беларуси действительно есть что предложить. Уникальный опыт развития Союзного государства позволяет применять работающие механизмы на уровне БРИКС. Фактически речь идет о масштабировании опыта.

Мария Бутина, депутат Государственной думы Федерального собрания России, уверена, что механизмы взаимодействия России и Беларуси будут востребованы: "Модель Союзного государства для мира уникальна и должна быть транслируема. Это и безвизовый режим, это и единый рынок, это и возможность организации единого пространства сотрудничества в интернете, совместные разработки, IT-технологии. У нас идет полная интеграция, в частности, по вопросу мирного атома. Мы создали единую энергосистему, я думаю, что для БРИКС это перспектива. Еще из тех моментов, которые наверняка появятся на площадке БРИКС, это все-таки создание некоего альтернативного инструмента для осуществления внутренних платежей. Потому что, напомню, у России и Беларуси на сегодняшний момент это есть".

Выступая на полях Минской международной конференции, белорусский лидер произнес практически сенсационные тезисы. Александр Лукашенко прямо озвучил то, о чем говорят в кулуарах на самом высоком уровне. Если БРИКС может заменить собой международные институты, то в этом нет ничего критичного.

О трансформации ООН в полутонах говорят уже несколько лет и только в Минске вопрос ставят ребром. Западная модель глобализации потерпела крах. США не справились с ролью глобального пастора. Будущее за коллективным Востоком и объединенным Югом.