ОАЭ станут воротами для белорусской продукции на мировой рынок

Беларусь и ОАЭ подписали межправительственное соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций. Министр внешней торговли ОАЭ доктор Тани бин Ахмед Аль Зейуди поздравил с подписанием стратегически важных соглашений между Арабскими Эмиратами и Беларусью, а также между ОАЭ и странами региона. Эти два документа дополняют друг друга.

По его словам, последние два года велась напряженная работа по переговорам с Евразийским экономическим союзом о соглашении по торговле товарами, и ее смогли завершить менее чем за 21 месяц. К этому добавилось двустороннее соглашение о торговле, инвестициях и услугах. Это соглашение критически важно, потому что оно закладывает прочную основу для двусторонних отношений.

У ОАЭ уже есть значительные инвестиции в Беларусь, общий объем превышает 4 млрд долларов.

"Мы уверены, что этот документ усилит инвестиционное сотрудничество и упростит движение товаров и услуг между нашими странами. Я уверен, что это новая страница в наших отношениях. Она выведет экономическое, торговое и инвестиционное партнерство на совершенно новый уровень", - отметил министр внешней торговли ОАЭ.

Арабские Эмираты интересуют гостиничный бизнес, образование, фармацевтика, промышленность, в том числе и молочная.

"В этих сферах мы видим огромный потенциал и высокий уровень компетенций в Беларуси. Мы уже начали диалог с представителями бизнеса и надеемся, что эти обсуждения перейдут в практическую плоскость и принесут реальные результаты", - подчеркнул доктор Тани бин Ахмед Аль Зейуди.

По его словам, в Беларуси ОАЭ видят по-настоящему талантливых и высококвалифицированных специалистов. Некоторые технологические компании уже расширяют свое присутствие из ОАЭ на мировые рынки, и Беларусь в этом контексте - сильная база для технологического развития. Обсуждение касалось того, как именно страна может использовать эти компетенции в рамках международных инвестиций. ОАЭ хотят интегрировать белорусские технологии в свои проекты по всему миру.

"Мы, безусловно, продолжим поддерживать технологическое присутствие Беларуси в ОАЭ. Но одновременно с этим хотим масштабировать технологии не только в Эмиратах, но и за пределами, и снова возвращать часть инвестиций в Беларусь. Также мы видим, как индустриальные проекты дополняют технологические достижения. Это уже стало частью обсуждений с бизнес-сообществом. Так что я уверен: после этого визита наше технологическое сотрудничество выйдет на новый уровень", - заявил министр внешней торговли ОАЭ.