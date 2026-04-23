Общие позиции против санкций: ПАРЛАТИНО и Беларусь расширяют сотрудничество

Делегация парламента стран Латинской Америки и Карибского бассейна находится с визитом в Беларуси. Взаимный интерес представляют такие сферы, как сельское хозяйство, промышленность, наука и технологии, а также культурные обмены. Уже состоялся ряд встреч в Палате представителей.

Обычно из Овального зала белорусы привыкли слышать новости о важных законодательных решениях депутатов, но 23 апреля повестка немного отличается. Экскурсия делегации ПАРЛАТИНО по Дому правительства не самая главная часть. Прошел ряд встреч, в частности, с председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорем Сергеенко и встреча в расширенном составе - с белорусской стороны ее возглавил заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов.

ПАРЛАТИНО - региональная межпарламентская организация, основанная в декабре 1964 года в столице Перу Лиме. Она объединяет 23 страны с общим населением 660 млн человек. Это внушительный игрок на политической и экономической карте мира.

Страны Латинской Америки полностью разделяют позицию Беларуси по поводу того, что сейчас происходит в мире. Односторонние санкции являются незаконными, и нужно активнее поддерживать друг друга на различных межпарламентских площадках.

Визит в Беларусь проходит в знаменательную дату - 10 лет назад было подписано соглашение о сотрудничестве между Национальным собранием Республики Беларусь и Латиноамериканским парламентом. И, конечно, отношения будут становиться только крепче - об этом было заявлено журналистам после проведения встреч.

Зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Ипатов

Зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Ипатов отметил: сегодня в условиях турбулентности, которая сопровождает события в мире, было еще раз подчеркнуто, что Беларусь и страны Латинской Америки и Карибского бассейна имеют очень много общих подходов и взглядов касательно суверенитета и независимости стран и невмешательства во внутренние дела государств.

Что касается экономической составляющей сотрудничества, Вадим Ипатов подтвердил, что Беларусь готова делиться с коллегами имеющимися достижениями в различных сферах: образовании, здравоохранении, сельском хозяйстве, промышленности.

Роландо Патрисио Гонсалес, председатель парламента стран Латинской Америки и Карибского бассейна

Роландо Патрисио Гонсалес, председатель парламента стран Латинской Америки и Карибского бассейна: "Для меня большая честь посетить Беларусь, особенно в связи со значимой датой - десятилетием с момента, как Беларусь стала наблюдателем в ПАРЛАТИНО. У нас с вами много общего, позиции совпадают по многим пунктам. То, как себя позиционирует Беларусь, мы с этим полностью согласны и готовы совместно работать над соблюдением международного права против односторонних мер, применяемых к некоторым государствам".