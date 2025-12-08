3.78 BYN
ОДКБ: нужно сближать законодательства и вместе противостоять надвигающейся угрозе
Самая большая ценность сегодня - это мир. Минск продолжает диалог с союзниками для укрепления безопасности и стабильности в регионе.
В Москве состоялось заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Обсудили важные вопросы коллективной безопасности и роль организации в непростой геополитической обстановке. Почему ОДКБ выступает как опора Евразийской безопасности?
Недавно саммит ОДКБ на уровне глав государств прошел в Бишкеке. В Москве в Колонном зале Дома союзов вопросы коллективной безопасности обсуждали уже парламентарии. Как отметили участники, сегодня, когда военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ очень напряженная, нужно сближать свои законодательства и вместе противостоять надвигающейся угрозе. Угроза сегодня напрямую идет от стран Евросоюза, и Беларусь ощущает ее наиболее остро. Идет усиленная милитаризация войск НАТО.
Запад и Европа тратят колоссальные деньги на оборонные расходы и продолжают проводить огромное количество учений на границе с нашей страной. Как отметил глава белорусской делегации, создается впечатление, что Европе мир не нужен. Она хочет доминировать и единолично решать судьбы целых континентов.
По словам Игоря Сергеенко, наступило время, когда на смену европейской модели безопасности должна прийти евразийская. В Евразии более глубоко понимают, что такое справедливость и равноправие, как важно уважать внутренние интересы других стран, при этом вместе отстаивая нашу общую безопасность.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Акцент смещается с Европы в Евразию. И в связи с этим является, в том числе подписание соглашений между такими организациями, как ОДКБ, ШОС и СНГ, и дальнейшая совершенствованная деятельность этих структур, выработки единой позиции в условиях мегаполярного мира. А сегодня ОДКБ - это одна из ведущих военно-политических структур в динамично меняющемся мире".
Роль ОДКБ как опоры евразийской безопасности сегодня очень выросла. Не случайно за последние три года коллективные силы организации увеличились почти в два раза. Сегодня это более 30 тыс. человек. Усилена авиационная группа. Также, чтобы обмениваться новейшим боевым опытом, регулярно проводятся совместные учения "Взаимодействие" и "Нерушимое братство". Сегодня в мире непростая военно-политическая обстановка. Безопасность каждой из стран ОДКБ зависит от согласованной работы всех государств, организаций.
Руслан Косыгин, председатель Постоянной комиссии ПА ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам: "Сегодня, по сути, мы скатываемся опять к блоковому противостоянию. Причем дальнейшая конфронтация, отсутствие диалога и поиска компромиссов однозначно ведут к катастрофе. В этих условиях принципиально важно принятие модельных законов, правовых актов, которые способствуют обеспечению безопасности наших государств. Все, что связано с обороной и принятием тех мер, которые бы не допустили скатывания в ту или иную плоскость конфликта, а второе - обеспечили мир и стабильность".
Сегодня парламентарии утвердили модельный закон по противодействию терроризму, а в ближайшее время планируют разработать законодательные акты, которые касаются искусственного интеллекта, биологической безопасности и защиты электорального суверенитета. По окончанию заседания участники сделали общее заявление.
Так парламентарии решили усилить сотрудничество по поддержанию мира, сообща укреплять международную безопасность, а также противодействовать терроризму, экстремизму, включая незаконный оборот наркотиков, оружия и кибербезопасность.