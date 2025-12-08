ОДКБ: нужно сближать законодательства и вместе противостоять надвигающейся угрозе

Самая большая ценность сегодня - это мир. Минск продолжает диалог с союзниками для укрепления безопасности и стабильности в регионе.

В Москве состоялось заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Обсудили важные вопросы коллективной безопасности и роль организации в непростой геополитической обстановке. Почему ОДКБ выступает как опора Евразийской безопасности?

Недавно саммит ОДКБ на уровне глав государств прошел в Бишкеке. В Москве в Колонном зале Дома союзов вопросы коллективной безопасности обсуждали уже парламентарии. Как отметили участники, сегодня, когда военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ очень напряженная, нужно сближать свои законодательства и вместе противостоять надвигающейся угрозе. Угроза сегодня напрямую идет от стран Евросоюза, и Беларусь ощущает ее наиболее остро. Идет усиленная милитаризация войск НАТО.

Запад и Европа тратят колоссальные деньги на оборонные расходы и продолжают проводить огромное количество учений на границе с нашей страной. Как отметил глава белорусской делегации, создается впечатление, что Европе мир не нужен. Она хочет доминировать и единолично решать судьбы целых континентов.

По словам Игоря Сергеенко, наступило время, когда на смену европейской модели безопасности должна прийти евразийская. В Евразии более глубоко понимают, что такое справедливость и равноправие, как важно уважать внутренние интересы других стран, при этом вместе отстаивая нашу общую безопасность.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Акцент смещается с Европы в Евразию. И в связи с этим является, в том числе подписание соглашений между такими организациями, как ОДКБ, ШОС и СНГ, и дальнейшая совершенствованная деятельность этих структур, выработки единой позиции в условиях мегаполярного мира. А сегодня ОДКБ - это одна из ведущих военно-политических структур в динамично меняющемся мире".

Роль ОДКБ как опоры евразийской безопасности сегодня очень выросла. Не случайно за последние три года коллективные силы организации увеличились почти в два раза. Сегодня это более 30 тыс. человек. Усилена авиационная группа. Также, чтобы обмениваться новейшим боевым опытом, регулярно проводятся совместные учения "Взаимодействие" и "Нерушимое братство". Сегодня в мире непростая военно-политическая обстановка. Безопасность каждой из стран ОДКБ зависит от согласованной работы всех государств, организаций.

Руслан Косыгин, председатель Постоянной комиссии ПА ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам

Руслан Косыгин, председатель Постоянной комиссии ПА ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам: "Сегодня, по сути, мы скатываемся опять к блоковому противостоянию. Причем дальнейшая конфронтация, отсутствие диалога и поиска компромиссов однозначно ведут к катастрофе. В этих условиях принципиально важно принятие модельных законов, правовых актов, которые способствуют обеспечению безопасности наших государств. Все, что связано с обороной и принятием тех мер, которые бы не допустили скатывания в ту или иную плоскость конфликта, а второе - обеспечили мир и стабильность".