Ориентир на практическую отдачу: Минск и Пекин выстраивают всепогодный диалог
Продолжается официальный визит главы Администрации Президента Беларуси в Китайскую Народную Республику. Накануне белорусская делегация работала в Сиане, а 28 апреля - уже в Пекине.
Состоялась встреча Дмитрия Крутого с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретарем Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК Ли Си.
Дом народных собраний Китайской Народной Республики - один из центров принятия политических решений в стране. 27 апреля здесь обсудили укрепление всепогодного партнерства Минска и Пекина.
Встреча Дмитрия Крутого и Ли Си в столице Поднебесной - продолжение планомерной работы по углублению диалога на политическом треке.
Не так давно, осенью 2025 года, делегация Компартии Китая с визитом посещала Беларусь. Тогда с членом Постоянного комитета Политбюро КПК во Дворце Независимости встречу провел Президент Александр Лукашенко.
"Уважаемый товарищ Ли Си, мне нет необходимости говорить о нашей политике в отношении Китайской Народной Республики. Я уже очень много об этом сказал. Наша позиция остается неизменной. Вы можете на нас всегда рассчитывать в нужный момент для Китая. Вы должны знать, что здесь, в центре Европы, у вас самые надежные и добрые друзья", - отметил тогда белорусский лидер.
Прошлогодний визит в Минск оставил не только приятные воспоминания, но и почву для развития отношений, высокий уровень которых подтвердили в Пекине.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
"Уважаемый товарищ Ли Си, для меня огромная честь посетить с официальным визитом Китай и встретиться с Вами. Действительно, мы установили очень тесные, дружеские, личные отношения. Я с огромным нетерпением ждал нашей встречи сегодня. С большим удовольствием передаю Вам самые добрые, искренние слова приветствия и теплые пожелания от Президента Беларуси. Он очень рад тому, что мы с Вами встретимся сегодня в Пекине".
Ли Си, член Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретарь Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК:
"Прежде всего, позвольте мне передать теплые приветствия и наилучшие пожелания председателя Си Цзиньпина Президенту Лукашенко. Китай и Беларусь - это искренние друзья и хорошие партнеры, которые относятся друг к другу добросовестно и с душой. Китай готов совместно с белорусской стороной реализовывать важные договоренности, достигнутые главами двух государств, и способствовать новым успехам в развитии китайско-белорусских отношений".
Насыщенная программа белорусской делегации позволяет подойти к вопросу наращивания взаимодействия с китайскими партнерами комплексно. Накануне в провинции Шэньси было подписано важное соглашение о сотрудничестве в сфере логистики.
Практически наполнить всепогодное партнерство двух стран будет призвана новая директива Президента Беларуси. Как стало известно во время встречи, документ находится на завершающей стадии подготовки. Предполагается включить ряд конкретных шагов по повышению статуса отношений. Будет отражен в документе и важный посыл: углубление партнерства с КНР для Беларуси - коренной национальный интерес.