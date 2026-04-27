Ориентир на практическую отдачу: Минск и Пекин выстраивают всепогодный диалог

Продолжается официальный визит главы Администрации Президента Беларуси в Китайскую Народную Республику. Накануне белорусская делегация работала в Сиане, а 28 апреля - уже в Пекине.

Состоялась встреча Дмитрия Крутого с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретарем Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК Ли Си.

Дом народных собраний Китайской Народной Республики - один из центров принятия политических решений в стране. 27 апреля здесь обсудили укрепление всепогодного партнерства Минска и Пекина.

Встреча Дмитрия Крутого и Ли Си в столице Поднебесной - продолжение планомерной работы по углублению диалога на политическом треке.

Не так давно, осенью 2025 года, делегация Компартии Китая с визитом посещала Беларусь. Тогда с членом Постоянного комитета Политбюро КПК во Дворце Независимости встречу провел Президент Александр Лукашенко.

"Уважаемый товарищ Ли Си, мне нет необходимости говорить о нашей политике в отношении Китайской Народной Республики. Я уже очень много об этом сказал. Наша позиция остается неизменной. Вы можете на нас всегда рассчитывать в нужный момент для Китая. Вы должны знать, что здесь, в центре Европы, у вас самые надежные и добрые друзья", - отметил тогда белорусский лидер.

Прошлогодний визит в Минск оставил не только приятные воспоминания, но и почву для развития отношений, высокий уровень которых подтвердили в Пекине.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Уважаемый товарищ Ли Си, для меня огромная честь посетить с официальным визитом Китай и встретиться с Вами. Действительно, мы установили очень тесные, дружеские, личные отношения. Я с огромным нетерпением ждал нашей встречи сегодня. С большим удовольствием передаю Вам самые добрые, искренние слова приветствия и теплые пожелания от Президента Беларуси. Он очень рад тому, что мы с Вами встретимся сегодня в Пекине".

Ли Си, член Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретарь Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК:

"Прежде всего, позвольте мне передать теплые приветствия и наилучшие пожелания председателя Си Цзиньпина Президенту Лукашенко. Китай и Беларусь - это искренние друзья и хорошие партнеры, которые относятся друг к другу добросовестно и с душой. Китай готов совместно с белорусской стороной реализовывать важные договоренности, достигнутые главами двух государств, и способствовать новым успехам в развитии китайско-белорусских отношений".

Насыщенная программа белорусской делегации позволяет подойти к вопросу наращивания взаимодействия с китайскими партнерами комплексно. Накануне в провинции Шэньси было подписано важное соглашение о сотрудничестве в сфере логистики.