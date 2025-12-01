От учений к совместному производству: ОДКБ усиливает обороноспособность перед лицом новых вызовов

В рамках состоявшейся конференции Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) главы государств-участников обсудили ключевые вызовы современности.

На полях саммита в Бишкеке Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд важных заявлений, отражающих позицию союзников. Основное внимание было уделено растущей военной угрозе со стороны НАТО и необходимости укрепления обороноспособности блока. Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко рассказал, готова ли ОДКБ отвечать современным вызовам и агрессии.

Одним из центральных вопросов саммита стала реакция ОДКБ на масштабную гонку вооружений, инициированную странами Запада. Как отметил Олег Дьяченко, глава белорусского государства четко обозначил реальную угрозу, исходящую от перевода экономик западных стран на военные рельсы и их многомиллиардных военных бюджетов.

"В этом году прошли серьезные совместные учения, наращивается военно-техническое сотрудничество. ОДКБ сегодня представляет реальный механизм, с помощью которого мы будем защищать наши национальные интересы. Речь идет о выходе на новый качественный уровень, включая совместное производство новых вооружений и унификацию стандартов", - подчеркнул депутат.

В качестве примера эффективности организации он напомнил об успешной совместной операции по стабилизации обстановки в Казахстане в 2022 году. Этот опыт доказал способность ОДКБ оперативно реагировать на вызовы.

При этом парламентарий выразил надежду, что Армения, временно дистанцировавшаяся от некоторых программ, в будущем вернется к полноценному участию в работе организации.

Также, по словам Олега Дьяченко, в ходе двусторонних переговоров с Россией белорусский лидер вновь подтвердил готовность Минска выступить переговорной площадкой для всех заинтересованных сторон.

"Глава государства послал четкий "месседж" всему мировому сообществу: Минск готов снова стать местом, где можно приступить к диалогу и договориться об алгоритме прекращения боевых действий", - сказал зампред комиссии.