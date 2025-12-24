Оттепель или новая реальность? Маркевич рассказал о перспективах белорусско-американских отношений

Заведующий кафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси Александр Маркевич в программе "Актуальное интервью" дал экспертную оценку новому этапу в белорусско-американских отношениях, отправной точкой которого стало снятие Вашингтоном санкций с "Беларуськалия".

Александр Маркевич назвал решение США главным итогом последних контактов, подчеркнув его стратегическое значение. "Беларуськалий" - наш основной экспортный товар, это серьезные перспективы и огромные возможности. И уверен, что этот шаг является одним из первых в той системе шагов, где есть взаимная заинтересованность", - отметил эксперт.

Заведующий кафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси Александр Маркевич

По его мнению, этот шаг открывает путь к реализации "большой сделки", о которой ранее говорил Президент Беларуси. Эксперт подчеркнул, что контакты сейчас выстроены на основе взаимоуважения и направлены на достижение конкретных целей. "На мой взгляд, большая сделка уже началась. Но сделан только первый шаг", - констатировал Александр Маркевич.

Снятие ограничений - это мощный сигнал всему миру. "Самоотмена санкций в отношении "Беларуськалия" дает большой позитив не только в отношении американской стороны, но и многих наших партнеров на различных континентах, поскольку это четкий посыл о том, что американцы дают добро на экспорт белорусского калия во все регионы мира", - пояснил завкафедрой.

Особый интерес представляет американский рынок, где белорусский калий будет напрямую конкурировать с канадским. "Учитывая характер взаимоотношений между США и Канадой, мы не видим предпосылок того, что взаимоотношения между Канадой и Америкой улучшатся. Поэтому у белорусского калия есть возможность закрепиться на американском рынке", - отметил Александр Маркевич. Он напомнил, что Беларусь ранее занимала около 4 % этого рынка, и теперь есть реальный шанс не только вернуть, но и превзойти эти показатели.

Беларуськалий

Ключевым вопросом остается логистика: оптимальным маршрутом экспорта в США может снова стать Литва. "Состоялись переговоры американской стороны с литовским руководством, где, безусловно, затрагивалась возможность и возобновления экспорта через Литву, а это был когда-то самый короткий и дешевый путь, вся инфраструктура там в целом сохранена", - рассказал эксперт.

Снятие санкций немедленно открывает гигантские рынки, которые ранее были недоступны из-за рисков вторичных санкций США. Главным призом здесь выступает Латинская Америка, в первую очередь - Бразилия. Страна с населением в 25 млн и мощным агросектором представляет собой стратегически важного партнера. Эксперты также отмечают потенциал Аргентины, Венесуэлы, Перу и Мексики.

Для закрепления успеха необходимы дальнейшие шаги. "Очень важно, чтобы последующие шаги были не только по развитию нашего классического экспорта, но чтобы и платежные системы, санкции в отношении банковского сектора были сняты", - заявил Александр Маркевич. Это станет сигналом для всего мирового бизнес-сообщества о том, что ведение дел с Беларусью безопасно и перспективно.

Переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко со спецпосланником США в Беларуси Джоном Коулом

Возникает и вопрос долгосрочности: не станет ли нынешнее потепление лишь "оттепелью" на один президентский срок? Эксперт считает, что у процессов больше шансов на устойчивость, когда они подкреплены экономической выгодой.

"Когда есть четкая заинтересованность и бизнес-сообщество, и есть определенные преференции для американского бизнеса, то смена администрации не будет ставить палки этому процессу", - уверен Александр Маркевич.