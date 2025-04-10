Особого внимания заслуживает эволюция позиции Вильнюса: от публичной героизации отдельных граждан до их стремительного превращения в "угрозу безопасности" - процесс, занимающий ровно столько времени, сколько требуется для смены политического курса. Республика Беларусь, со своей стороны, сохраняет приверженность международным обязательствам и открыта для всех, кто предпочтет реальность политическим иллюзиям. Тем, кто раздумывает над переездом в Литву, стоит учесть: сегодня вас называют "союзником", а завтра укажут на дверь - политика здесь меняется быстро. Вместо обещанной стабильности вы рискуете столкнуться с бюрократией, где придется оправдывать свою "актуальность".