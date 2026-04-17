Парламентарий из Венесуэлы: Беларусь успешно преодолевает последствия санкционного давления

Делегация парламентариев из Венесуэлы с трехдневным визитом находится в Беларуси. Программа насыщенная. В планах у представителей двух стран обсуждение широкого круга вопросов межпарламентского взаимодействия, сотрудничества в культурно-гуманитарной сферах и обмен опытом законотворческой деятельности.

Делегация из Венесуэлы в Беларуси

Делегация парламентариев из Венесуэлы в Палате представителей Национального собрания Беларуси. По-прежнему держим курс на сближение и укрепляем межпарламентские связи. Мы ожидаем новый этап в развитии двухсторонних отношений. Ведь стороны не только обмениваются законотворческим опытом, еще и активно развивают экономическое взаимодействие. Об этом в том числе шла речь на встрече парламентариев двух стран. О стратегии рассказывают сами участники открытого диалога.

Америка Перес, председатель Постоянной комиссии Национальной ассамблеи Венесуэлы по комплексному социальному развитию:

"Представители парламента Венесуэлы прибыли в Беларусь, чтобы еще больше сблизиться с белорусскими коллегами и укрепить парламентское сотрудничество. Нас встретила красивая страна. В Беларуси очень много самых разных достижений. И мы видим, как Беларусь успешно преодолевает последствия санкционного давления. Поэтому у нас есть общее. Наша страна находится в похожей ситуации. Дипломатические отношения Венесуэлы и Беларуси и сотрудничество стран уже имеет определенную историю, накоплен опыт. Мы очень благодарны правительству Республики Беларусь за поддержку и содействие нашей стране".

Павел Попко, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Сегодня очень важно оказать содействие и углубиться в повестку экономического взаимодействия, оказать содействие нашим консульствам, нашим посольствам в продвижении той продукции, национальных продуктов, которыми нам есть чем гордиться и есть чем торговать. В политическом блоке мы видим сегодня возможность донести правду о миролюбии нашей страны. Мы видим, что венесуэльские коллеги через призму СМИ, которые формируются на том континенте, сегодня не всегда видят или обладают достоверной информацией, ровно как и мы сегодня хотим углубиться в достоверную информацию о происходящем в Латинской Америке, донести свою правду и показать миролюбие нашей страны".

Таким образом Минск и Каракас станут еще ближе. Напомним, что встреча трехдневная. Ее итогом станет подписание соглашения о сотрудничестве между Молодежным советом при Палате представителей Национального собрания Беларуси и сетью молодых парламентариев Национальной ассамблеи Венесуэлы. Что важно, а это подчеркивают обе стороны, наши отношения все строились и строятся на фундаменте дружбы и солидарности.