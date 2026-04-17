США задержали поставки боеприпасов Литве из-за конфликта на Ближнем Востоке
Автор:Редакция news.by
Американская сторона официально уведомила литовские власти о вероятном сдвиге сроков поставок боеприпасов, приобретенных Вильнюсом у США. Причиной назван конфликт на Ближнем Востоке, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление литовского министерства обороны.
Ранее источники агентства предупреждали, что Штаты планируют отложить поставки вооружений европейским союзникам на фоне расходования запасов из-за конфликта с Ираном. Речь идет о нескольких странах Европы, включая государства Балтии и Скандинавии. Часть вооружений была приобретена через программу Foreign Military Sales, однако еще не была передана заказчикам. А в начале апреля стало известно, что США не смогут поставить 400 крылатых ракет Tomahawk в Японию к марту 2028 года.