США задержали поставки боеприпасов Литве из-за конфликта на Ближнем Востоке

Ранее источники агентства предупреждали, что Штаты планируют отложить поставки вооружений европейским союзникам на фоне расходования запасов из-за конфликта с Ираном. Речь идет о нескольких странах Европы, включая государства Балтии и Скандинавии. Часть вооружений была приобретена через программу Foreign Military Sales, однако еще не была передана заказчикам. А в начале апреля стало известно, что США не смогут поставить 400 крылатых ракет Tomahawk в Японию к марту 2028 года.