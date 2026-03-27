Петкевич: На вызовы нужно смотреть и отвечать вместе
Большой интеграционный марафон продолжается. Казахстанский Шымкент 27 марта принял заседание Евразийского межправсовета ЕАЭС в расширенном составе.
Как отметил в своем выступлении белорусский премьер Александр Турчин, мир сейчас переживает очередную фазу турбулентности. Евразийский экономический союз должен оставаться надежной стабильной площадкой для всех стран. Важно ускорить решение проблемных вопросов. Например, процесс промышленной кооперации должен быть более активным и результативным - это технологическая независимость всего союза.
Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
"В закрытом формате главы правительств обсудили внешнеэкономическую ситуацию, те вызовы, с которыми наши страны сталкиваются, что вполне понятно с учетом геополитической ситуации. Премьеры обсудили это в экономическом контексте. Все выразили озабоченность в том контексте, что нам надо на эти вызовы смотреть вместе и отвечать на них точно так же - вместе. Поэтому очень большое внимание на этом заседании межправсовета уделяется именно вопросам развития промышленной кооперации, финансовой поддержки, объединения усилий, соединения потенциала всех стран для того, чтобы уже в индустрию 5 вступать вместе".
Премьер-министры стран "пятерки" принимают участие в пленарной сессии форума "Digital Казахстан". Глобальный проект призван популяризировать использование искусственного интеллекта во всех сферах экономики.