Правительственная делегация Беларуси направилась в Казахстан

Правительственная делегация Беларуси во главе с премьер-министром Александром Турчиным направилась в Казахстан с официальным визитом.

Глава правительства обсудит вопросы углубления двустороннего сотрудничества с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Также в программе переговоры с премьером Казахстана Олжасом Бектеновым в узком и расширенном составах.

Уже 4 ноября Александр Турчин посетит Центр поддержки цифрового правительства Казахстана и международный технопарк IT-стартапов "Астана Хаб".

Политика

Александр ТурчинБеларусь-Казахстан