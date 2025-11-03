3.68 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Правительственная делегация Беларуси направилась в Казахстан
Автор:Редакция news.by
Правительственная делегация Беларуси во главе с премьер-министром Александром Турчиным направилась в Казахстан с официальным визитом.
Глава правительства обсудит вопросы углубления двустороннего сотрудничества с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Также в программе переговоры с премьером Казахстана Олжасом Бектеновым в узком и расширенном составах.
Уже 4 ноября Александр Турчин посетит Центр поддержки цифрового правительства Казахстана и международный технопарк IT-стартапов "Астана Хаб".