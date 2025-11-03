Правительственная делегация Беларуси направилась в Казахстан

Правительственная делегация Беларуси во главе с премьер-министром Александром Турчиным направилась в Казахстан с официальным визитом.

Глава правительства обсудит вопросы углубления двустороннего сотрудничества с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Также в программе переговоры с премьером Казахстана Олжасом Бектеновым в узком и расширенном составах.