3.32 RUB
3.52 USD
3.71 EUR
Правовое просвещение и назначение выборов в ВНС - какие задачи стоят перед ЦИК
ЦИК Беларуси сегодня - это 12 человек, и лишь двое работают на постоянной основе. Количество практически не менялось на протяжении всей истории.
Изначально 4 декабря 1989 года была сформирована Центральная комиссия по выборам народных депутатов БССР. Если бы не она, то кто знает, какой была бы Беларусь сегодня.
С 1996 по 2020 годы лицом Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов была Лидия Ермошина. Правда, частью команды она стала раньше на четыре года. Тогда обстановка в стране была неспокойная, и чтобы запутать людей еще больше, Верховный Совет раз за разом инициировал референдумы. Центральная комиссия буквально держала оборону, ставя во главу угла интересы белорусов.
Лидия Ермошина:
"Главным боевым крещением Центральной комиссии стали первые выборы Президента Республики Беларусь в 1994 году, в которых участвовали самые активные политики страны. Эти выборы были, как эйфория, потому что население мечтало о крепкой твердой руке".
Лидия Ермошина призналась, что тогда они могли даже пресечь теледебаты, если бы было нарушено законодательство. Кандидатов было много, и все они были интересными личностями, поэтому очень долго сохранялась интрига. Несмотря на то, что уровень поддержки Александра Лукашенко был высок, народ поддерживал и других кандидатов, поэтому предполагалось, что может быть второй тур выборов. Однако речь шла только о том, кто пройдет во второй тур вместе с Лукашенко, таким стал Вячеслав Кебич.
Это были первые и пока единственные выборы Президента Беларуси, которые проходили в два этапа. Тогда не было никаких информационных центров и подсчета голосов ночью, комиссия находилась в ныне Национальном пресс-центре.
Появились у ЦИК и полномочия, которых раньше вовсе не было.
- Участие в правовом просвещении граждан и молодежи - при комиссии работает молодежный совет.
- Обучение организаторов выборов (работа ведется совместно с Академией управления при Президенте Республики Беларусь).
- Сегодня ЦИК назначает выборы во Всебелорусское народное собрание от депутатского корпуса и гражданского общества, формирует окончательные списки делегатов и регистрирует их.
- Открывает и ведет первое заседание до момента избрания председателя. А еще комиссия активно работает на международной арене.
- Есть взаимодействие и в рамках Всемирной ассоциации избирательных органов, куда входит 121 страна.
Центральной избирательной комиссии - 35 лет. Как развивалась Центральная избирательная комиссия. Откуда пошли истоки народовластия. Об этом - в фильме "Беларусь выбирает себя".
Президент
Все
Лукашенко одобрил проект договора Беларуси и России о гарантиях безопасности в рамках СГ
Лукашенко одобрил поправки в межправсоглашение с Россией в области экспорта нефти и нефтепродуктов
Беларусь присоединится к Уставу Международной организации гражданской обороны
Президент Беларуси поздравил жителей Брестской области с 85-летием со дня ее образования
Политика
Все
Общество
Все
Сколько стоят гостайны - как КГБ на живца ловило итальянца, желавшего получить секретные документы
Как не оказаться на "Благородной наковальне" - жизнь и смерть на повестке "Саммита тысячелетия"
По нулям - в Беларуси прошла деноминация, чего боялось население и где в 2000-х брали доллары
Звания "Почетный гражданин Брестской области" удостоены 5 человек
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все