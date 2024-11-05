Правовое просвещение и назначение выборов в ВНС - какие задачи стоят перед ЦИК

Фото СБ. Беларусь сегодня

ЦИК Беларуси сегодня - это 12 человек, и лишь двое работают на постоянной основе. Количество практически не менялось на протяжении всей истории.

Изначально 4 декабря 1989 года была сформирована Центральная комиссия по выборам народных депутатов БССР. Если бы не она, то кто знает, какой была бы Беларусь сегодня.

С 1996 по 2020 годы лицом Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов была Лидия Ермошина. Правда, частью команды она стала раньше на четыре года. Тогда обстановка в стране была неспокойная, и чтобы запутать людей еще больше, Верховный Совет раз за разом инициировал референдумы. Центральная комиссия буквально держала оборону, ставя во главу угла интересы белорусов.

Лидия Ермошина:

"Главным боевым крещением Центральной комиссии стали первые выборы Президента Республики Беларусь в 1994 году, в которых участвовали самые активные политики страны. Эти выборы были, как эйфория, потому что население мечтало о крепкой твердой руке".

Лидия Ермошина призналась, что тогда они могли даже пресечь теледебаты, если бы было нарушено законодательство. Кандидатов было много, и все они были интересными личностями, поэтому очень долго сохранялась интрига. Несмотря на то, что уровень поддержки Александра Лукашенко был высок, народ поддерживал и других кандидатов, поэтому предполагалось, что может быть второй тур выборов. Однако речь шла только о том, кто пройдет во второй тур вместе с Лукашенко, таким стал Вячеслав Кебич.

Это были первые и пока единственные выборы Президента Беларуси, которые проходили в два этапа. Тогда не было никаких информационных центров и подсчета голосов ночью, комиссия находилась в ныне Национальном пресс-центре.

Появились у ЦИК и полномочия, которых раньше вовсе не было.

Участие в правовом просвещении граждан и молодежи - при комиссии работает молодежный совет. Обучение организаторов выборов (работа ведется совместно с Академией управления при Президенте Республики Беларусь). Сегодня ЦИК назначает выборы во Всебелорусское народное собрание от депутатского корпуса и гражданского общества, формирует окончательные списки делегатов и регистрирует их. Открывает и ведет первое заседание до момента избрания председателя. А еще комиссия активно работает на международной арене. Есть взаимодействие и в рамках Всемирной ассоциации избирательных органов, куда входит 121 страна.

Сегодня ЦИК возглавляет систему комиссий - территориальных, окружных, участковых, которые формируются на период электоральной кампании. Все они объединяют более 60 тыс. человек. А если сюда добавить многочисленных наблюдателей, распорядительные и исполнительные органы власти, а если еще и избирателей, то получается, что избирательная система - это каждый из нас.