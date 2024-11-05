В феврале 2021 года в Беларуси решили, что пришло время внести поправки в Конституцию. Своеобразным толчком для этого послужил бурный 2020 год.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного Суда Беларуси:

"Конституционная комиссия работала как единый организм, поскольку каждый ее член понимал всю меру ответственности и доверия. Цель была одна - подготовить качественные изменения в Конституцию, чтобы они соответствовали запросам времени и пожеланиям граждан".

С другой стороны, каждый член комиссии вносил свои предложения, аргументировал их. Конечно, были и споры, но при этом, отметил Петр Миклашевич, все основывалось на предложениях граждан. Их поступило около 10 тыс., и каждое заседание начинали с разделов, предлагаемых людьми.

Обсуждения были всенародными. Говорили о поправках в Конституцию доступно и понятно, разъясняли, почему именно они, почему это делается сегодня. Те, кто это инициировали, ездили по регионам, предприятиям, университетам. Не навязывали, а рассказывали о юридических тонкостях, дискутировали и снова вносили правки.

Секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси Елена Балдовская пояснила, что сама суть вносимых изменений не могла оставить никого равнодушным. И если какие-то предлагаемые нормы казались общегосударственными (мирный атом, исключение военной агрессии), то ряд норм касался непосредственно граждан Республики Беларусь - сохранение исторической памяти, закрепление брака как союза мужчины и женщины, государственные гарантии поддержки семей, в которых воспитываются дети. Участие государства в нравственном, физическом воспитании молодежи. Некоторые конституционные нормы касались непосредственно и избирательной системы.

Среди внесенных изменений есть увеличение возрастного ценза для кандидатов в президенты с 35 до 40 лет, также он обязан жить в стране непрерывно 20 лет (ранее было 10 лет).

Все это вынесли из уроков 2020 года. В общем, страну должен возглавлять человек, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство, а также никакого иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и преимущества. Кандидат должен быть без судимости. Перечисленное заметно обезопасит страну к очередным президентским выборам 2025 года.

Конституционный референдум в Беларуси прошел 27 февраля 2022 года. Были попытки сорвать голосование через провокации, но на этот раз все оказалось безуспешным. Национальных наблюдателей было почти 46 тыс. и 195 международных (от СНГ, ШОС, стран Евросоюза - физлица). Все они отметили высокий организационный уровень и заинтересованность избирателей в выборах.