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Премьер-министр Беларуси направился с официальным визитом в Азербайджан
С официальным визитом в Азербайджан направился премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает БЕЛТА.
Во время визита запланирована встреча Александра Турчина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также переговоры с премьер-министром Али Асадовым один на один и в расширенном составе.
Глава белорусского правительства также примет участие в Белорусско-азербайджанском бизнес-форуме, по итогам которого планируется подписание ряда контрактов. Александр Турчин также посетит ряд объектов в Баку, в том числе магазин белорусских продовольственных товаров торговой сети Belaruski, совместное сборочное производство лифтов на ООО Vertus Engineering Со. и подразделение Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Кроме этого, белорусский премьер возложит венки к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева и к монументу Победы 8 ноября, а также цветы к могиле Зарифы Алиевой.
Совместно с Али Асадовым планируется осмотр разрушенных и восстанавливаемых объектов в городе Физули, а также посещение Агдамского промышленного парка, где в дар Службе восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах передадут коммунальную машину МАЗ-5907С2-012.
Главы правительств Беларуси и Азербайджана также планируют осмотреть территорию будущего агрогородка в районе села Гызыл Кенгерли.