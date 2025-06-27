Президент Узбекистана поблагодарил белорусского лидера за высокий уровень организации саммита ЕАЭС

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На заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о том, что в период плодотворного председательства Беларуси в Евразийском экономическом союзе заметно активизировалось многостороннее практическое взаимодействие, сообщает БЕЛТА.

Президент Узбекистана присоединился к словам признательности других участников саммита и поблагодарил белорусского лидера за традиционный прием и высокий уровень организации встречи.

Шавкат Мирзиёев также отметил плодотворное председательство Беларуси в Евразийском экономическом союзе, в период которого заметно активизировалось многостороннее практическое взаимодействие.

"Сегодня в выступлениях моих коллег прозвучали оценки складывающейся непростой ситуации в мировой экономике. Мы в Узбекистане в полной мере ощущаем негативное влияние последствий усиления протекционизма и санкционной политики, нарушения торгово-логистических цепочек и сокращения инвестиционной активности зарубежных партнеров", - сказал Президент Узбекистана.