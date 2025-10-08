Развивая азиатский вектор сотрудничества. Главные детали парламентского диалога Беларуси и Вьетнама

Беларусь придает важное значение укреплению дружественных связей и развитию всестороннего сотрудничества с Вьетнамом. В регионе Юго-Восточной Азии это самый близкий и надежный партнер.

В эти дни с визитом в нашей стране парламентская делегация Вьетнама. Наши страны вышли на новый стратегический уровень отношений. И теперь договоренности необходимо наполнять конкретным содержанием.

Приоритет - дальнейшее развитие договорно-правовой базы

Минск и Ханой не просто партнеры. Давняя политическая дружба переросла в стратегическое сотрудничество с недавнего времени - после майского визита генсекретаря ЦК Компартии Вьетнама в Минск. А с ним все вытекающие бонусы диалога на высшем уровне. Это и настрой расширять торговлю и кооперацию, обновить дорожную карту сотрудничества, развивать политический диалог. И вот сейчас руку дружбы протягивают и парламентарии. Впрочем, уже не впервой.

Группы дружбы у Минска и Ханоя тоже есть, на связи регулярно. Правда, наши коллеги в Минске впервые. Но это вовсе не значит, что Вьетнам для себя Беларусь открывает. Гости помнят помощь советского народа в непростое для себя военное время. При случае всегда традиционные для нас слова признательности. Чем не базис для крепкой дружбы спустя десятилетия?

Нгуен Туан Ан, председатель группы парламентской дружбы "Вьетнам - Беларусь":

"В Беларуси мы чувствуем себя как дома. Между нашими странами сложилась долгая историческая дружба. Во время войны мы получили от вас очень большую помощь, именно от Советского Союза, а потом от Беларуси. Мы никогда не забудем этого. Парламентское сотрудничество играет большую роль в общем сотрудничестве между двумя странами. А наша рабочая группа - это мост между Палатой представителей Беларуси и Национальным собранием Вьетнама".

Задача депутатов (и об этом они сегодня тоже скажут) - помогать реализации тех договоренностей, которые достигнуты на высшем и высоком уровнях. Их немало, а значит, нужно активней включаться в продвижение экономических интересов своих стран, готовить законодательное поле, чтоб сделать это можно было проще и быстрее. Есть у нас договоры о сотрудничестве с регионами и провинциями, а наполнить их конкретным содержанием еще придется постараться. Но главное - есть и политическая воля, и взаимная поддержка. Парламентарии сегодня это тоже подтвердят.

Олег Дьяченко, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы вкладываем очень много в развитие парламентской дипломатии, которая позволяет защищать нам интересы и белорусского, и вьетнамского народов, в том числе на международных площадках. Мы видим, что в отношении наших государств очень часто недружественными странами применяются необоснованные и несправедливые экономические ограничения. И сегодня важна роль депутатского корпуса и Вьетнама, и Национального собрания Беларуси для продвижения наших интересов на международных площадках".