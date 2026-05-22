3.87 BYN
2.73 BYN
3.18 BYN
"Сегодня в этом непростом мире важно сотрудничество" - Кочанова о союзе Беларуси и России
22 мая в Санкт-Петербурге второй день Межпарламентской ассамблеи СНГ. Работа белорусской делегации началась с многочисленных двухсторонних встреч.
С коллегами из Узбекистана Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси, обсудила торгово-экономическое сотрудничество. Взаимный товарооборот сегодня составляет 850 млн долларов. И есть все предпосылки его нарастить. Также говорили об образовании. В Беларуси учатся более 3 тыс. студентов из Узбекистана.
С делегацией из Кыргызстана обсуждали тему здравоохранения. В Беларуси очень развит экспорт медицинских услуг, и киргизские коллеги заинтересованы в том, чтобы приезжать в нашу страну на лечение.
С российской стороной Наталья Кочанова говорила о союзном сотрудничестве.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Пожалуй, нет в мире такого интеграционного объединения, как наш союз Беларуси и России, который зарекомендовал себя, и результаты мы видим: сегодня в этом непростом мире так важно взаимодействие, сотрудничество. Мне запали слова нашего таджикского коллеги, когда он сказал, что народы, которые пролили кровь друг за друга, это уже не просто дружеские отношения, это братские. Вот такие сегодня братские отношения между нашими странами. Это и сотрудничество торгово-экономическое, это и гуманитарное сотрудничество, это и защита общих национальных интересов, общих ценностей, которые есть у нас. Мы никому никогда не уступим в том, что наши народы должны жить в мире и согласии, и, конечно, должны выполняться все те договоренности, которые были достигнуты ранее".
В Таврическом дворце также пройдет юбилейное, 60-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ. Основная тема обсуждения - здравоохранение. В странах Содружества 2026-й объявлен Годом здоровья.