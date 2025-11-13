"Шизофреническая позиция" - аналитик Татищев о мотивах Литвы в закрытии границы с Беларусью

Официальный Вильнюс постепенно закрывал погранпереходы на белорусско-литовской границе. И это вызывает вопросы у экспертов. Какие пути дипломатического решения видит белорусская сторона, рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Никита Татищев.

Он отметил, что с дипломатической стороны Беларусь уже направила Литве предложения по регулированию ситуации. Однако действия официального Вильнюса выглядят противоречиво.

"Создается впечатление, что Литва пытается решить очень авантюрную геополитическую задачу, к которой не подготовилась, не просчитав риски, не оценив свои силы", - утверждает Никита Татищев.

Активное обсуждение темы "метеозондов" эксперт назвал нелогичным, поскольку вопросы контрабанды эффективнее решать через укрепление добрососедства: "Только в тесной координации между службами, через диалог дипломатов можно этот вопрос решить. Их же позиция, не побоюсь этого слова, шизофреническая".

По мнению аналитика, эскалация напряженности связана не с реальными угрозами, а с изменением геополитической ситуации. Литва таким образом демонстрирует свою ценность как "фронтира" - страны, "держащей оборону НАТО на восточном фланге".

"Через такие действия это очень легко показать, в том числе чтобы получить дополнительное финансирование", - предположил Никита Татищев.

Несмотря на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о готовности к переговорам на техническом уровне, эксперт полагает, что речь идет лишь о консультациях на уровне специалистов, а не о полноценном политическом диалоге.

"В этом смысле мяч на стороне Литвы, - подчеркнул аналитик. - Минск направил соответствующие ноты, Беларусь готова к деэскалации и решению ситуации, в том числе для литовских водителей, оказавшихся на нашей территории".

Литовские эксперты уже говорят о потенциальных потерях до 1 млрд долларов. "Цифры сумасшедшие для такой небольшой страны, - прокомментировал Никита Татищев. - Кто пострадает, видно на примере Польши, где разрыв приграничных связей привел к деградации всего пограничья".

Закрытие границы эксперт назвал "экспериментом в реальном времени". Логистические маршруты перестраиваются, но долгосрочные последствия для приграничных регионов могут быть катастрофическими.