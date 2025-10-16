"СНГ остается на переднем плане" - эксперт Богодель о роли организации в эпоху глобальных вызовов

Заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель в программе "Актуальное интервью" отметил, что Содружество Независимых Государств не просто не уступает позиции другим региональным объединениям, но и выходит на первый план, особенно в сочетании с Шанхайской организацией сотрудничества.

По словам эксперта, эти платформы обеспечивают не только координацию усилий, но и защиту национальных интересов в условиях глобальных вызовов.

Андрей Богодель подчеркнул, что СНГ никогда не уходило с первого плана в региональной политике: "Организация не уходила с этого первого плана. Сегодня задачи СНГ и ШОС (еще одна региональная организация, которая решает очень много параллельных задач) где-то пересекаются".

По мнению эксперта, уникальность СНГ - в неформальном характере встреч глав государств: "Главы государств, встречаются как одна большая семья. И эта семья досталась нам еще со времен Советского Союза. Ведь у них совершенно другое общение, не как в Организации Объединенных Наций, лидеры СНГ встречаются как настоящие друзья и близкие люди".

Сотрудничество в рамках СНГ охватывает, прежде всего, военно-политическую сферу, которая определяет принципы военного строительства и взаимопомощи. Особое внимание уделяется военно-техническому взаимодействию: "Сегодня стоит вопрос о единой стандартизации и применении различных систем вооружения. В рамках СНГ государствам гораздо легче обмениваться системами вооружения".

Андрей Богодель подчеркнул, что такой союз противоречит западным взглядам, хотя СНГ и было создано при их "легкой подаче": "Наш союз противоречит всем взглядам, которые существуют на Западе". Саммит в Душанбе, по его словам, - "важнейшее событие в регионе", которое укрепляет позиции Содружества.

Главы государств находят общий язык благодаря взаимному интересу: "В свое время Президент Беларуси Александр Лукашенко правильно сказал, все страны может объединить только одно - взаимный интерес".

ШОС, в частности, Андрей Богодель назвал "мощнейшей организацией на сегодняшний день", которая может стать основой для формирования второго полюса в многополярном мире.

Несмотря на успехи, опасность для существования СНГ существует. "Прежде всего, Запад не сможет так просто оставить тот факт, что мы будем жить на взаимовыгодных условиях".

Андрей Богодель перечислил инструменты подрыва: от ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова), которая после 2017 года "находится в таком спящем состоянии", до "C5+1" - "клуба по интересам", где США пытаются объединить Центральную Азию вокруг себя.

"Какие там интересы у Соединенных Штатов? Ну, прежде всего, с одной стороны, им нужно ослабить Россию, с другой стороны, ослабить Китай, и заставить их "наложить лапу" на то, что плохо лежит", - отметил эксперт.

