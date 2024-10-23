Совет Республики проводит масштабную политику по взаимодействию с парламентами других стран

Совет Республики проводит достаточно масштабную политику по взаимодействию на международной арене с парламентами других стран.

Международная деятельность является одной из составных частей того процесса, в котором участвуют члены Совета Республики под руководством Натальи Ивановны Кочановой. Таким мнением поделился зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Хоменко в проекте "Актуальное интервью".

Сергей Хоменко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Межпарламентское взаимодействие - одна из форм, согласно которой мы находим площадку, где можно рассказать об истинном положении дел в нашей стране, поделиться опытом социально-экономического развития с представителями парламентов других государств и, конечно же, изучить, познать те положительные моменты, которые есть в других странах".

При этом межпарламентское взаимодействие основывается в первую очередь на тех прогрессивных взглядах, которые существуют, и на соблюдении традиций. "Традициями межпарламентского взаимодействия является создание максимально благоприятных условий для мирного сосуществования, конечно же, поддержание суверенитета государств и устойчивое развитие всех государств, стремление к максимально благоприятному социальному и экономическому обеспечению граждан своих государств", - отметил Сергей Хоменко.

11 октября 2024 года прошла международная парламентская конференция "30-летие Конституции Республики Таджикистан".

Программа пребывания делегаций в Таджикистане в рамках конференции предусматривала встречу с главой государства. "Господин Рахмон встретился со всеми руководителями делегаций, состоялась содержательная, продолжительная беседа, где была возможность каждому из руководителей высказать свои пожелания, мнения о тех событиях, которые пережил Таджикистан, о важности Конституции в этом государстве", - рассказал зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси. Также состоялось выступление президента Республики Таджикистан, в котором он кратко, но весьма лаконично и содержательно рассказал ту историческую правду, которая в течение 30 лет сопровождала развитие Конституции.