"Совместная учеба сегодня - совместный бизнес завтра": что Беларусь предлагает партнерам

По итогам большой зарубежной командировки Президента Беларуси Александра Лукашенко в Мьянму, Оман и Алжир открываются новые возможности для экономического партнерства. Заведующая кафедрой экономического факультета БГУ, кандидат экономических наук Екатерина Господарик рассказала в "Актуальном интервью", что Беларусь может предложить этим странам в ключевых секторах.

В Юго-Восточной Азии, в частности в Мьянме, где сельское хозяйство играет ведущую роль, востребована белорусская техника. "У них очень большая доля сельского хозяйства в экономике, соответственно, им приходится много обрабатывать продукции. Нужна сельхозтехника. И уже непосредственно подписаны договоры с МТЗ, с МАЗ. Нужна горнодобывающая техника, которая помогает им использовать то, что у них имеется (в недрах - прим. ред.)", - отметила завкафедрой.

Кроме того, это экспорт образовательных услуг, которые на сегодняшний день важны для воспитания квалифицированных кадров в будущем. И проекты строятся не только в краткосрочной перспективе, но и на ближайшие 10-15 лет. Екатерина Господарик

Для стран Ближнего Востока и Северной Африки, таких как Оман и Алжир, где большую роль играет добыча нефти и газа, Беларусь готова поставлять оборудование и создавать совместные производства. "Им также нужно оборудование для добычи и переработки нефти и газа, и мы также можем этим поделиться, построить какие-то совместные предприятия по переработке", - подчеркнула она.

Универсальным направлением сотрудничества эксперт назвала медицину. "Есть и такой универсальный сектор, как медицина. И многие отмечают, что медицина в Беларуси находится на высоком уровне. Среди интересов производство медицинской техники, фармацевтика и так далее", - добавила она.