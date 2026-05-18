Стартовал официальный визит парламентской делегации Беларуси в Азербайджан
Автор:Редакция news.by
Беларусь продолжает укреплять стратегическое партнерство с Азербайджаном. Официальный визит в Баку начинает парламентская делегация во главе с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко.
Поездка организована по поручению главы государства. Запланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, стороны обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества.
Делегация также примет участие в 13-й сессии Всемирного форума городов, который проходит под эгидой ООН. Отдельное внимание - развитию межпарламентских связей.