Стартовал официальный визит парламентской делегации Беларуси в Азербайджан

Беларусь продолжает укреплять стратегическое партнерство с Азербайджаном. Официальный визит в Баку начинает парламентская делегация во главе с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко.

Поездка организована по поручению главы государства. Запланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, стороны обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества.

Делегация также примет участие в 13-й сессии Всемирного форума городов, который проходит под эгидой ООН. Отдельное внимание - развитию межпарламентских связей. 

