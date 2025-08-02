Стратегическое партнерство - как дипломаты способствуют развитию белорусского бизнеса в ОАЭ

Наращивание и эффективность внешней торговли - главные инструменты для стабильной экономики. А товарооборот и привлечение инвестиций - ключевые задачи для послов. Об этом в конце июля заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания с дипкорпусом.

"Мы готовы сотрудничать со всеми, кто уважает наши национальные интересы и не вмешивается во внутренние дела страны", - заявил глава государства.

Так, белорусский экспорт в Объединенные Арабские Эмираты с каждым годом растет - сейчас это около 200 наименований продукции. Но главной задачей по сотрудничеству с ОАЭ остается экономика.

Глава государства отметил, что по политике у Беларуси со страной Ближнего Востока все хорошо, а вот в экономической сфере необходимо значительно прибавить. Поэтому поручения простые - увеличить товарооборот, привлечь инвестиции, а также работать по всему миру на третьих рынках.

Игорь Белый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах:

"Очень большое подспорье то, что еще есть и генконсульство в Дубае. Если две белорусские организации находятся в такой богатой стране, то нам гораздо легче работать, потому что Дубай - это бизнес-центр. Наш генеральный консул всегда активно помогает послам. Мы работаем вдвоем в этом направлении. Если говорить о сотрудничестве в политической сфере, то у нас сформировались прекрасные отношения. Установлены очень хорошие отношения на высшем уровне. Мы понимаем Эмираты, Эмираты понимают нас. Мы поддерживаем друг друга на международных площадках".

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Эмираты являются одним из ключевых партнеров Беларуси в арабском мире. В экономической сфере цифры очень внушительные - Республика Беларусь поставляет более 250 наименований товаров ОАЭ.

Соглашения, которые были подписаны в июне 2025 года о зоне свободной торговли в рамках ЕАЭС, а также двусторонние соглашения, откроют для Беларуси большие перспективы, однако после подписания соглашения его надо ратифицировать, и чтобы оно вступило в силу, на это понадобится некоторое время.

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"Мы первые подписали двустороннее соглашение по инвестициям и услугам. Это очень важно как для наших IT-компаний, так и для инвесторов. Мы сделали новую правовую базу для привлечения инвестиций. Если говорить про товары, то сейчас формируется конкретный перечень товаров, которые мы сможем на более легких условиях поставлять в Эмираты. Практически все товарные позиции, которые производятся в Беларуси, будут поставляться туда либо по сниженным таможенным пошлинам, либо вообще без пошлин", - заявил посол.