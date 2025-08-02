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Стратегическое партнерство - как дипломаты способствуют развитию белорусского бизнеса в ОАЭ
Наращивание и эффективность внешней торговли - главные инструменты для стабильной экономики. А товарооборот и привлечение инвестиций - ключевые задачи для послов. Об этом в конце июля заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания с дипкорпусом.
"Мы готовы сотрудничать со всеми, кто уважает наши национальные интересы и не вмешивается во внутренние дела страны", - заявил глава государства.
Так, белорусский экспорт в Объединенные Арабские Эмираты с каждым годом растет - сейчас это около 200 наименований продукции. Но главной задачей по сотрудничеству с ОАЭ остается экономика.
Глава государства отметил, что по политике у Беларуси со страной Ближнего Востока все хорошо, а вот в экономической сфере необходимо значительно прибавить. Поэтому поручения простые - увеличить товарооборот, привлечь инвестиции, а также работать по всему миру на третьих рынках.
Игорь Белый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах:
"Очень большое подспорье то, что еще есть и генконсульство в Дубае. Если две белорусские организации находятся в такой богатой стране, то нам гораздо легче работать, потому что Дубай - это бизнес-центр. Наш генеральный консул всегда активно помогает послам. Мы работаем вдвоем в этом направлении. Если говорить о сотрудничестве в политической сфере, то у нас сформировались прекрасные отношения. Установлены очень хорошие отношения на высшем уровне. Мы понимаем Эмираты, Эмираты понимают нас. Мы поддерживаем друг друга на международных площадках".
Эмираты являются одним из ключевых партнеров Беларуси в арабском мире. В экономической сфере цифры очень внушительные - Республика Беларусь поставляет более 250 наименований товаров ОАЭ.
Соглашения, которые были подписаны в июне 2025 года о зоне свободной торговли в рамках ЕАЭС, а также двусторонние соглашения, откроют для Беларуси большие перспективы, однако после подписания соглашения его надо ратифицировать, и чтобы оно вступило в силу, на это понадобится некоторое время.
"Мы первые подписали двустороннее соглашение по инвестициям и услугам. Это очень важно как для наших IT-компаний, так и для инвесторов. Мы сделали новую правовую базу для привлечения инвестиций. Если говорить про товары, то сейчас формируется конкретный перечень товаров, которые мы сможем на более легких условиях поставлять в Эмираты. Практически все товарные позиции, которые производятся в Беларуси, будут поставляться туда либо по сниженным таможенным пошлинам, либо вообще без пошлин", - заявил посол.
Бизнес-партнерство между странами также процветает. Так, между Минском и Дубаем есть прямое авиасообщение, поэтому большое количество белорусских делегаций в любое время могут попасть в ОАЭ.