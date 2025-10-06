Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Султан Омана: Беларусь и Оман обладают значительным потенциалом для развития отношений

Хайсам бен Тарек Аль Саид и Александр Лукашенко во время визита делегации Омана в Беларусь

Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид заявил, что, несмотря на значительные достижения в отношениях с Беларусью, потенциал для сотрудничества раскрыт не до конца, информирует БЕЛТА.

Султан Омана поблагодарил Президента Беларуси за гостеприимный прием и отметил, что рад находиться в Минске. Хайсам бен Тарек Аль Саид отметил, что хотел бы посмотреть, как реализуются договоренности, достигнутые в ходе визита Александра Лукашенко в Оман в прошлом году.

"С момента вашего визита в Оман в прошлом году мы сумели многого достичь. В то же время остается нереализованный потенциал, и с вашей помощью, а также благодаря взаимодействию правительств мы сможем его реализовать", - считает Хайсам бен Тарек Аль Саид.

Разделы:

ПолитикаЭкономика

Теги:

Беларусь-Омансултан