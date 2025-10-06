Султан Омана: Беларусь и Оман обладают значительным потенциалом для развития отношений

Хайсам бен Тарек Аль Саид и Александр Лукашенко во время визита делегации Омана в Беларусь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18baeb1f-9cac-43e2-ad1b-9e7f057774c2/conversions/30745e87-102a-4bcd-b881-78552f272299-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18baeb1f-9cac-43e2-ad1b-9e7f057774c2/conversions/30745e87-102a-4bcd-b881-78552f272299-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18baeb1f-9cac-43e2-ad1b-9e7f057774c2/conversions/30745e87-102a-4bcd-b881-78552f272299-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18baeb1f-9cac-43e2-ad1b-9e7f057774c2/conversions/30745e87-102a-4bcd-b881-78552f272299-xl-___webp_1920.webp 1920w

Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид заявил, что, несмотря на значительные достижения в отношениях с Беларусью, потенциал для сотрудничества раскрыт не до конца, информирует БЕЛТА.

Султан Омана поблагодарил Президента Беларуси за гостеприимный прием и отметил, что рад находиться в Минске. Хайсам бен Тарек Аль Саид отметил, что хотел бы посмотреть, как реализуются договоренности, достигнутые в ходе визита Александра Лукашенко в Оман в прошлом году.