3.75 BYN
2.90 BYN
3.38 BYN
Цифровизацию, кооперационные проекты в промышленности и АПК обсудили на Межправсовете ЕАЭС
Цифровизация, развитие транспортной инфраструктуры, кооперационные проекты в промышленности и АПК. В Москве проходит Межправсовет ЕАЭС. Беларусь представляет премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Встреча глав правительств "евразийской пятерки" традиционно проходит в Доме правительства Москвы.
2025-й - год председательства Беларуси в Евразийском экономическом союзе. Если подводить итоги, то главное направление, на которое сделала акцент наша страна, - это технологический суверенитет, кооперация, продовольственная безопасность и завершение формирования единого транспортного пространства, что особенно важно сегодня, когда приходится выстраивать новые логистические цепочки.
В этом году это четвертая и уже завершающая встреча глав правительств "евразийской пятерки". Традиционно начинается с фотографирования, узкий состав в этот раз без прессы, и уже открытые выступления в рамках широкого. Председательство Беларуси в ЕАЭС, премьер-министр России назвал активным, уходящий год заканчиваем с хорошими результатами промышленного производства, строительства, оборота розничной торговли. Предприятиям стран "пятерки" разрешено размещать ценные бумаги на биржевых площадках любого государства Союза. А доля расчетов в национальных валютах - уже более 90 %. Особое внимание - росту предпринимательской активности в странах Союза.
Михаил Мишустин, премьер-министр России:
"Инвестиции в основной капитал в целом по ЕАЭС в первом полугодии прибавили на 6 %. Мы поддерживаем стремление деловых кругов работать вместе, прежде всего, когда речь идет о запуске высокотехнологичных предприятий, из союзного бюджета субсидируем процентные ставки по кредитам на проекты, в реализацию которых вовлечены компании как минимум из трех государств. Средства можно направить на запуск совместных производств, модернизацию мощностей, общий объем ресурсов сейчас превышает 5 млрд рублей".
Премьер-министр Беларуси отметил, что в год председательства Беларусь уделяла особое внимание устранению барьеров, сокращению изъятий и ограничений во взаимной торговле. Практических результатов удалось достичь в сфере таможенного сотрудничества. Благодаря этому бюджет стран ЕАЭС получил дополнительные поступления от налоговых пошлин, сумма - 75 млн. долларов США.
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
"В позитивном плане следует отметить проведенные консультации по внедрению взаимного признания электронной цифровой подписи для целей госзакупок. Приняты организационные меры для беспрепятственной работы механизма признания банковских гарантий, определены уполномоченные органы и выстроено межгосударственное взаимодействие по данному ключевому вопросу цифровой повестки. По более чем 100 товарным позициям, в том числе таким чувствительным, как медицинские изделия и лекарства, страны договорились об условиях признания товаров евразийскими для целей госзакупок. В этом году Евразийский реестр промышленных товаров увеличился на 50 % ко всему периоду своего существования с 2020 года и начал активно использоваться для целей подтверждения страны происхождения товаров и для поиска партнеров для кооперации из ЕАЭС".
Текущий год имеет особое значение для развития фармацевтического рынка ЕАЭС. С 1 января 2026 года в страны Союза можно будет ввозить лекарства, имеющие специальное удостоверение, подтверждающее их безопасность. Большие перспективы для экономик "евразийской пятерки" Александр Турчин видит в развитии туризма. Эта сфера экономики обеспечит работой население, а также поможет сохранять и развивать национальные культуры наших стран.
12 декабря премьер-министры стран ЕАЭС примут участие в международной научной конференции. Им покажут разработки молодых ученых в области биотехнологий, промышленной диагностики и экологической безопасности.
В ходе международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий будут представлены проекты и технологические разработки международных коллективов молодых ученых в биотехнологиях, промышленной диагностике и экологической безопасности.