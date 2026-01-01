Укрепление позиций на мировой арене - каким был политический 2025-й для Беларуси

Каким был 2025-й для нас? Для Беларуси это период значительных свершений и укрепления позиций на мировой арене.

Мы заводили новых друзей и развивали отношения с проверенными. Выбирали Президента и находили новые точки соприкосновения с теми же американцами. Александр Лукашенко совершил множество визитов в самые разные точки планеты.

2025 год стал для Беларуси не просто очередной страницей в календаре, а временем стратегического позиционирования на сложной международной шахматной доске. Это был год, когда внутренняя политическая воля встретилась с внешнеполитической многомерностью, определяя траекторию развития страны на годы вперед.

Сквозь призму ключевых событий и визитов проступает ясная картина: курс на укрепление государственного суверенитета, поиск новых экономических горизонтов и балансирование в глобальной политике.

Внутренний фундамент мы строили на выборах Президента.

Ключевым внешнеполитическим событием года стал очередной визит Александра Лукашенко в Китай. Переговоры на высшем уровне подтвердили статус отношений как "всепогодного и всесезонного стратегического партнерства".

2025-й - год визитов российских губернаторов и переговорного трека с Президентом Владимиром Путиным.

Всего - около десяти встреч.

Беларусь - председатель в ЕАЭС. Участие в саммите Евразийского экономического союза стало площадкой, где Александр Лукашенко традиционно выступил с конструктивной, но порой жесткой критикой. И да, Минск - столица Евразии.

Такого не ожидал, кажется, никто: Минск и Вашингтон налаживают диалог. За минувшие 12 месяцев было сразу несколько встреч Александра Лукашенко с представителями Дональда Трампа. Как итог - снятие санкций с "Белавиа" и наших калийных удобрений.

Эпохальный парад на площади Тяньаньмэнь в Китае и саммит ШОС - плюс Беларусь тоже в теме.

Президент много путешествовал по Беларуси и осваивал новые для нашей страны рубежи.

Конец ноября - время первого в Мьянме.

Были еще Алжир и Оман - словом, треугольник интересов Беларуси воистину глобальный.

Конец года, так называемая интеграция под елочкой: большая встреча лидеров ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге.