В 2026 году белорусские депутаты рассмотрят не менее 40 проектов законов

13 января состоялось первое в новом году заседание сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Председатель еще на открытии говорил о том, что в нынешнем году нужно рассмотреть не менее 40 законопроектов. Также особый акцент делался на качестве документов - чтобы они были подготовлены досконально до вынесения в Овальный зал. При этом чтобы были сняты острые вопросы именно на этапе рассмотрения этих документов в постоянных комиссиях.

Особое внимание стоит уделить кодексам, которые будут рассмотрены в ближайший год. Это, например, Кодекс о здравоохранении и Экологический кодекс. Точнее, это будут поправки, которые будут вынесены на сессию.

А сегодня депутаты поддержали ряд законопроектов, например, они проголосовали за поправки в закон о физической культуре, спорте и туризме, в котором основной акцент сделан именно на туризме. Вклад этой отрасли в ВВП страны через пять лет должен вырасти вдвое - с 2 до 4 %. Уже создано Национальное агентство по туризму, сейчас разрабатываются национальные туристические маршруты, и особое внимание будет уделено увеличению номерного фонда по всей территории Беларуси. Также будет проведена реконструкция работающих пансионатов, санаториев для отечественных туристов и иностранцев, которые все чаще приезжают в Беларусь.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"Госпрограмма принята. В рамках ее определен ряд направлений. Первое - это строительство объектов размещения. Мы видим их высокую загруженность сегодня, поэтому у нас в планах 130 объектов - где-то модернизировать, достроить, увеличить номерной фонд, качество номерного фонда для того, чтобы и к нам больше приезжали, и мы сами в нашей стране отдыхали. Следующее направление - это национальные туристические маршруты. Согласно проекту закона, вводятся такие знаковые маршруты, в рамках которых мы будем, с одной стороны, презентовать потенциал нашей страны (не только экономический, но и культурный, патриотический и т. д.), с другой стороны, это будут знаковые маршруты для отдельных регионов".