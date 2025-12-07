3.76 BYN
В Беларусь с официальным визитом прибыла парламентская делегация из Кении
Автор:Редакция news.by
Будущее за Африкой. С большим визитом в белорусскую столицу прибыла парламентская делегация из Кении.
Повестка широкая: запланированы двусторонние встречи в Совете Республики и в Доме правительства, также предусмотрено посещение знаковых белорусских предприятий и социально значимых объектов.
С гостями из африканской страны будут обсуждены конкретные вопросы белорусско-кенийского сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, взаимодействие на международных площадках.