В Брюсселе на тематической конференции обсудили гуманитарный ущерб от односторонних санкций

В Брюсселе состоялась конференция под эгидой постоянного представительства Беларуси при ЕС и депутатов Европарламента. Ее темой стали гуманитарное воздействие односторонних принудительных мер на права человека, а также проблемы функционирования гуманитарных организаций и поставки помощи в те страны, которые оказались под гнетом европейских санкций.

Среди участников собрались более 100 руководителей дипломатических миссий, экспертов, юристов, бизнесменов из 25 стран мира. Обсудили вопросы неправомерности ОПМ и привели многочисленные примеры их негативного влияния на права и законные интересы граждан.

Елена Довгань, специальный докладчик ООН по негативному влиянию ОПМ на права человека:

"К сожалению, государство, которое вводит санкции, фокусируется на цели введения односторонних санкций, зачастую не проводя оценку ни гуманитарного воздействия таких мер, ни их правомерности с точки зрения международного права. За шесть лет работы в качестве специального докладчика по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека я делала основной акцент на необходимости верифицировать факты гуманитарного влияния односторонних принудительных мер и дать оценку с точки зрения международного права. При этом весьма важным является построение диалога между государствами, которые вводят санкции, и государствами, находящимися под санкциями, а также необходимость услышать мнение гуманитарных акторов, бизнеса и лиц, затрагиваемых введением односторонних принудительных мер".

