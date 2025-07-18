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В МИД Беларуси рассказали, когда начнет действовать безвиз с Лаосом
В Министерстве иностранных дел Беларуси подробнее рассказали о начале действия безвизового режима с Лаосом, сообщает БЕЛТА.
Во время визита министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова в Лаос 17 июля стороны подписали межправительственное соглашение об отмене виз для владельцев национальных паспортов.
Вместе с тем в МИД подчеркнули, что подписание соглашения не означает его немедленного вступления в силу. "Для запуска безвизового режима сторонам необходимо пройти ряд внутригосударственных процедур, включая ратификацию документа в установленном порядке. Эти процессы занимают определенное время", - пояснили в ведомстве.
МИД призвал белорусских граждан учитывать данный факт при планировании поездок в Лаос и внимательно следить за официальной информацией, которая будет размещаться на ресурсах министерства. О дате вступления соглашения в силу в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.