Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

В МИД Беларуси рассказали, когда начнет действовать безвиз с Лаосом

Изображение
Фото: sb.by

В Министерстве иностранных дел Беларуси подробнее рассказали о начале действия безвизового режима с Лаосом, сообщает БЕЛТА.

Во время визита министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова в Лаос 17 июля стороны подписали межправительственное соглашение об отмене виз для владельцев национальных паспортов.

Вместе с тем в МИД подчеркнули, что подписание соглашения не означает его немедленного вступления в силу. "Для запуска безвизового режима сторонам необходимо пройти ряд внутригосударственных процедур, включая ратификацию документа в установленном порядке. Эти процессы занимают определенное время", - пояснили в ведомстве.

МИД призвал белорусских граждан учитывать данный факт при планировании поездок в Лаос и внимательно следить за официальной информацией, которая будет размещаться на ресурсах министерства. О дате вступления соглашения в силу в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.

МИДБеларусь-Лаосбезвиз