В Минск прибывают гости конференции по евразийской безопасности - ожидается около 600 человек

Как вернуть безопасность в наш общий евразийский дом? Ответ на этот вопрос будут искать участники II Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая стартует 31 октября. За столом переговоров соберутся представители и Востока, и Запада.

В Минск со всего материка продолжают прибывать участники международной конференции по евразийской безопасности. Среди гостей представители государств - членов ОДКБ, СНГ, ШОС, других стран региона ОБСЕ и Евразии, а также эксперты и аналитики из 45 стран, в том числе руководители внешнеполитических ведомств в России, Венгрии и Сирии. Всего около 600 человек.