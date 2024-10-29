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В Минск прибывают гости конференции по евразийской безопасности - ожидается около 600 человек

Как вернуть безопасность в наш общий евразийский дом? Ответ на этот вопрос будут искать участники II Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая стартует 31 октября. За столом переговоров соберутся представители и Востока, и Запада.

В Минск со всего материка продолжают прибывать участники международной конференции по евразийской безопасности. Среди гостей представители государств - членов ОДКБ, СНГ, ШОС, других стран региона ОБСЕ и Евразии, а также эксперты и аналитики из 45 стран, в том числе руководители внешнеполитических ведомств в России, Венгрии и Сирии. Всего около 600 человек.

В МИД рассказали, что для освещения мероприятия уже аккредитованы 150 белорусских и зарубежных журналистов.

II Минская международная конференция по евразийской безопасности

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