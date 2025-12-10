3.77 BYN
2.89 BYN
3.37 BYN
В Москве пройдет 45-е заседание Евразийского межправсовета
11 декабря в Москве пройдет очередное заседание Евразийского межправительственного совета. Оно является 45-м по счету с начала работы ЕАЭС и 4-м в текущем году.
В повестке дня вопросы интеграционной политики.
В 2025 году в органах Евразийского экономического союза председательствует Беларусь. Наша страна сделала акцент на развитии технологического потенциала и кооперации, повышении продовольственной безопасности, завершении формирования единого транспортного пространства, а также выравнивании условий для развития экономик.
На предыдущем заседании в Минске главы правительств стран ЕАЭС подписали ряд технических документов и рассмотрели актуальные вопросы. Прежде всего это внедрение цифровых технологий, развитие транспортной инфраструктуры, контроль товарных потоков, содействие кооперационным проектам промышленности и АПК.