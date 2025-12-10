В Москве пройдет 45-е заседание Евразийского межправсовета

11 декабря в Москве пройдет очередное заседание Евразийского межправительственного совета. Оно является 45-м по счету с начала работы ЕАЭС и 4-м в текущем году.

В повестке дня вопросы интеграционной политики.

В 2025 году в органах Евразийского экономического союза председательствует Беларусь. Наша страна сделала акцент на развитии технологического потенциала и кооперации, повышении продовольственной безопасности, завершении формирования единого транспортного пространства, а также выравнивании условий для развития экономик.