"В центре внимания - человек" - делегат ВНС об ориентирах на будущую пятилетку

В Витебске делегаты ВНС обсудили проект Программы социально-экономического развития Беларуси на будущую пятилетку, в том числе новые направления в туризме, внедрение цифровых решений, развитие единой системы для предпринимателей.

Главная задача - повышение благосостояния белорусов. Также важный акцент сделан на укреплении обороноспособности государства, туризме и развитии регионов.

Инна Хомутовская, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

"Это документ, который прежде всего ориентирует развитие нашей Республики Беларусь и, конечно же, регионов. Важно, чтобы в регионах развивалась промышленность, повышался жизненный уровень населения".

"Всебелорусское народное собрание представляет собой разных людей. И даже Полоцкий район - это и работник железной дороги, и люди золотого возраста. Это важно. Важно, что нас всех слышат", - отметила делегат VII Всебелорусского народного собрания Анна Серко.

Елена Болигатова, замминистра экономики Беларуси:

"Привлекалось огромное количество заинтересованных: и научное сообщество, и бизнес-сообщество. Правительство работало со всеми министерствами и концернами, чтобы определить ключевые приоритеты на будущее пятилетие. В центре внимания - человек. С нашей стороны проделывалась колоссальная работа по учету мнений всех заинтересованных. Огромный вклад был внесен всеми делегатами".