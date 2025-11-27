3.71 BYN
"В центре внимания - человек" - делегат ВНС об ориентирах на будущую пятилетку
В Витебске делегаты ВНС обсудили проект Программы социально-экономического развития Беларуси на будущую пятилетку, в том числе новые направления в туризме, внедрение цифровых решений, развитие единой системы для предпринимателей.
Главная задача - повышение благосостояния белорусов. Также важный акцент сделан на укреплении обороноспособности государства, туризме и развитии регионов.
Инна Хомутовская, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
"Это документ, который прежде всего ориентирует развитие нашей Республики Беларусь и, конечно же, регионов. Важно, чтобы в регионах развивалась промышленность, повышался жизненный уровень населения".
"Всебелорусское народное собрание представляет собой разных людей. И даже Полоцкий район - это и работник железной дороги, и люди золотого возраста. Это важно. Важно, что нас всех слышат", - отметила делегат VII Всебелорусского народного собрания Анна Серко.
Елена Болигатова, замминистра экономики Беларуси:
"Привлекалось огромное количество заинтересованных: и научное сообщество, и бизнес-сообщество. Правительство работало со всеми министерствами и концернами, чтобы определить ключевые приоритеты на будущее пятилетие. В центре внимания - человек. С нашей стороны проделывалась колоссальная работа по учету мнений всех заинтересованных. Огромный вклад был внесен всеми делегатами".
Делегаты Всебелорусского народного собрания также подчеркнули важность равных возможностей занятости и качества жизни в каждом регионе. Условия в небольших деревнях и агрогородках должны быть комфортными для жителей.