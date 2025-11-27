Беларусь последовательно усиливает собственную безопасность и боеготовность, что особенно важно для страны, находящейся на западном рубеже ОДКБ. Минск фактически исполняет роль крепкого щита, что неизбежно вызывает раздражение у НАТО, для которого укрепление белорусских силовых структур нежелательный, но очевидный фактор регионального баланса.

"Стремление белорусского руководства укреплять безопасность страны и боеготовность Вооруженных Сил и силовых структур Беларуси крайне важно, учитывая то, что Беларусь находится на фронтире западного европейского фланга для ОДКБ. А для НАТО Беларусь - это страна, которая стоит на страже, как это было много лет назад, когда коллективный Запад пытался вторгнуться в наше единое пространство. И это, безусловно, раздражает НАТО".