Построить 366,5 тыс. кв. м жилья - задача для Витебской области

От устойчивого развития регионов зависит благополучие всей страны. На этом акцентировала внимание председатель Совета Республики Наталья Кочанова на заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Национального собрания. Оно состоялось в Глубоком Витебской области. Это город с древней историей, здесь проживает около 18 тыс. человек. Есть несколько крупных предприятий пищевой промышленности.

На повестке вопросы строительства жилья и совершенствование инфраструктуры в населенных пунктах с численностью не более 20 тыс. человек. Совет по взаимодействию органов местного самоуправления - коллегиальный совещательный орган, который разрабатывает предложения по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления и координирует вопросы взаимодействия между ними и органами государственного управления.

Анна Матюшенко обживает новую арендную квартиру. В Чечерске работает по распределению медсестрой в лоркабинете. Небольшой город в Гомельской области молодой специалист считает удобным для жизни. Новые квадраты - весомый аргумент, чтобы именно здесь строить свое будущее.

Довольна, была очень рада, когда позвонили, сказали, что есть квартира, нужно прийти посмотреть. Очень теплая квартира, комфортная. Анна Матюшенко, молодой специалист Чечерской ЦРБ

О мотивирующих факторах, среди которых и арендное жилье, для закрепления молодых специалистов говорили сегодня в Глубоком. Подавляющее большинство городов нашей страны относятся к малым (в них проживают от 5 до 20 тыс. человек). И стратегическая задача для государства - приложить максимум усилий, чтобы жить людям здесь было комфортно. Ведь именно такие города, как Глубокое, Чечерск, Сенно выступают важнейшими звеньями региональной экономики. И что важно - это центры, где сосредоточено культурное достояние нашей страны.

Построить 366,5 тыс. квадратных метров жилья - задача для Витебской области на 2024. Это на 20 % больше, чем в прошлые годы. В 2025-м многоквартирные дома построят практически в каждом райцентре севера страны.

Современной должна быть и инфраструктура. Детские сады, школы, поликлиники и амбулатории, центры культуры и творчества, качественные дороги - это артерии, по которым движется жизнь. Все это делает регионы привлекательными для людей. Именно улучшение качества жизни людей в поле зрения Совета Республики как палаты территориального представительства.

Еще одна важная задача - развитие предприятий. Глубокое славится производством сгущенки. Чтобы открыть новые перспективы для малых городов, реализуется программа "Один район - один проект". Он также призван сделать регионы более привлекательными для жизни.

Один из самых густонаселенных и молодых микрорайонов Глубокого - Северный. Благодаря строительству многоквартирных домов жилищные условия улучшили более тысячи семей, среди которых и многодетные. В их распоряжении детский сад, спортивная школа, а также игровые и спортивные площадки.

Сильные регионы - сильная страна. Для Беларуси это стратегия. И именно жилищный вопрос - один из основополагающих.

Сегодня на заседании присутствовали председатели районных и городских Советов депутатов, сельских советов, рай- и горисполкомов Витебской области. Мы на примере Глубокого рассмотрели, что еще нужно сделать для того, чтобы молодые люди и те, кто приняли решение жить и работать в городах с небольшой численностью, могли спокойно приобретать жилье. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси