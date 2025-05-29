Президент: Нужно урегулировать все положения распределения арендных квартир

Утвердить четкие правила распределения и выкупа арендного жилья, исправить критическую ситуацию с падежом скота, обезопасить зависимых посетителей игорных заведений - эти и другие поручения сегодня дал Президент Беларуси.

Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совмина (первое после обновления Кабинета министров). Назрела корректировка целого ряда актуальных вопросов, по ним необходимо принять взвешенные решения, отметил глава государства. Один из наших приоритетов - арендное жилье. Беларусь сделала на него ставку, арендные квартиры помогут привлечь специалистов в те сферы и регионы, где сегодня на кадры высокий спрос. Решено, что можно не только претендовать на такие квартиры, но со временем приобрести их в собственность, в том числе в рассрочку. Это важно главным образом для небольших населенных пунктов (до 20 тысяч человек).

Подготовлен проект указа, касающийся игорного бизнеса. Президент требует не допускать участия в игре детей и недееспособных граждан. Также необходимо оградить от развлечений в Сети неплатежеспособных белорусов. Банкам предложено запретить переводы в пользу иностранных организаторов азартных игр. Особого внимания требует ситуация с падежом скота. Александр Лукашенко подчеркнул, что попустительство в этой сфере недопустимо, оно разрушает наше животноводство.

"О чем говорит статистика? Падеж достиг исторического максимума. Если ты гробишь молодняк, его надо просто забрать и перевести туда, где с ним хорошо обходятся, содержание хорошее, ветврачи работают. Я хочу, чтобы присутствующие здесь, и премьер-министр, и министр, особенно вице-премьер, которому 10 раз об этом говорили, объяснили: так ли везде, - сказал Президент. - А председатель Комитета госконтроля и генеральный прокурор, который контролирует эти вопросы, доложат, сколько посадили за это. Еще раз подчеркиваю: я как человек деревенский и работавший в сельском хозяйстве вообще не понимаю, как можно допустить гибель маленьких этих деток - телят. Как это можно? Особенно возмутителен тот факт, что к сокрытию падежа причастны ветеринарные врачи. Это показал проведенный по стране, и в особенности в Витебской области, оперативный контроль при подготовке к совещанию". "Что мы заметили? Районные ветврачи, вместо того чтобы лечить, профилактировать и прочее, обсуждают с врачами в хозяйствах, как скрыть этот падеж. Доходит до ужаса, - возмутился Александр Лукашенко. - Это кошмар. Это недопустимо. За это надо нести уголовную ответственность".

Президенту детально доложили о результатах работы в этой сфере. В Генпрокуратуре отметили, что ситуация с падежом не становится лучше. Однако фактов фальсификаций стало меньше. Содержание животных станет темой отдельного серьезного разговора у главы государства.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Самое главное - это отношение каждого человека к своей работе. Каждый - от операторов машинного доения до руководителя хозяйства и председателя райисполкома на районном уровне до губернатора и министра на областном и республиканском уровнях - должен четко выполнять свои обязанности, добросовестно относиться к своей работе. Тогда все вместе мы наведем порядок. Здесь нет сверхъестественных технологий. Все очень просто: надо сохранить теленка, которого мы получили, относиться к нему как к своему ребенку. Ответственное отношение работника к своим обязанностям должно возрасти в разы. Надо встряхнуться всем.