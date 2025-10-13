3.69 BYN
В Эстонии новый законопроект позволит детям трудиться с раннего возраста
Автор:Редакция news.by
В Эстонии новый законопроект позволит детям трудиться с раннего возраста. Нововведение направлено якобы на борьбу с безработицей, "ранний опыт" и "семейные традиции". Но фактически это попытки выхода из демографическего тупика.
Закон позволит детям с 7 лет работать на ближайших родственников во всех сферах. А 16-летние даже смогут продавать алкоголь и смешивать коктейли.
Впрочем, детский труд - единственный способ выжить в условиях демографической ямы. Население стареет, рождаемость падает, а молодежь ищет счастья за рубежом. Так, в 2024 году в Эстонии родилось менее 10 тыс. новых жителей. Это абсолютный антирекорд.