В Эстонии новый законопроект позволит детям трудиться с раннего возраста

В Эстонии новый законопроект позволит детям трудиться с раннего возраста. Нововведение направлено якобы на борьбу с безработицей, "ранний опыт" и "семейные традиции". Но фактически это попытки выхода из демографическего тупика.

Закон позволит детям с 7 лет работать на ближайших родственников во всех сферах. А 16-летние даже смогут продавать алкоголь и смешивать коктейли.

Впрочем, детский труд - единственный способ выжить в условиях демографической ямы. Население стареет, рождаемость падает, а молодежь ищет счастья за рубежом. Так, в 2024 году в Эстонии родилось менее 10 тыс. новых жителей. Это абсолютный антирекорд.

