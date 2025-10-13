В Эстонии новый законопроект позволит детям трудиться с раннего возраста. Нововведение направлено якобы на борьбу с безработицей, "ранний опыт" и "семейные традиции". Но фактически это попытки выхода из демографическего тупика.

Закон позволит детям с 7 лет работать на ближайших родственников во всех сферах. А 16-летние даже смогут продавать алкоголь и смешивать коктейли.