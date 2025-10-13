В одной из минских школ в музее собрали артефакты военных лет

Оригинальные фото военных лет, реликвии героев Великой Отечественной войны и артефакты, найденные на полях сражений. А еще ценные издания книг о войне от белорусских писателей.

Сбор предметов исторической значимости собрали в новом музее СШ № 186 г. Минска. Многие экспонаты принесли сами учащиеся из семейных коллекций.