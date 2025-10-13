3.69 BYN
В одной из минских школ в музее собрали артефакты военных лет
Автор:Редакция news.by
Оригинальные фото военных лет, реликвии героев Великой Отечественной войны и артефакты, найденные на полях сражений. А еще ценные издания книг о войне от белорусских писателей.
Сбор предметов исторической значимости собрали в новом музее СШ № 186 г. Минска. Многие экспонаты принесли сами учащиеся из семейных коллекций.
Учащиеся школы на базе музея боевой славы будут проводить открытые лекции. На этот год запланированы ознакомительные экскурсии из соседних учреждений образования.