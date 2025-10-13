Беларусь и Удмуртия будут развивать патриотический туризм

Здесь родился великий композитор Чайковский, жил и работал знаменитый конструктор Калашников. Беларусь и Удмуртия открывают новые маршруты для путешествий.

Большая делегация российского региона принимала участие в белорусско-российском туристическом конгрессе в Минске. Намечены основные направления союзного сотрудничества - санаторно-курортный отдых, образовательный и патриотический туризм.

Ирина Ульенко, министр по туризму Удмуртии (Россия):

"Беларусь уделяет теме Великой Отечественной войны пристальное внимание. В Удмуртии жил и трудился Михаил Калашников. Была разработана линейка отдельных туристических маршрутов, связанных его с жизнью и работой. Целый университет носит его имя, где присутствуют 20 различных специальностей по разработке, конструированию стрелкового оружия. Также белорусов интересует и образовательный туризм. С точки зрения поступления в будущем именно на эти специальности".