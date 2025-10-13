3.69 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
Беларусь и Удмуртия будут развивать патриотический туризм
Здесь родился великий композитор Чайковский, жил и работал знаменитый конструктор Калашников. Беларусь и Удмуртия открывают новые маршруты для путешествий.
Большая делегация российского региона принимала участие в белорусско-российском туристическом конгрессе в Минске. Намечены основные направления союзного сотрудничества - санаторно-курортный отдых, образовательный и патриотический туризм.
Ирина Ульенко, министр по туризму Удмуртии (Россия):
"Беларусь уделяет теме Великой Отечественной войны пристальное внимание. В Удмуртии жил и трудился Михаил Калашников. Была разработана линейка отдельных туристических маршрутов, связанных его с жизнью и работой. Целый университет носит его имя, где присутствуют 20 различных специальностей по разработке, конструированию стрелкового оружия. Также белорусов интересует и образовательный туризм. С точки зрения поступления в будущем именно на эти специальности".
Для развития союзного туризма нужна удобная и комфортная логистика. В сентябре в Ижевске открыли новое здание аэропорта. Пока это внутренние рейсы - от Калининграда до Иркутска. Но с запуском международного терминала авиаперевозчики полетят и в другие страны. Сейчас идут переговоры об открытии прямого рейса из Ижевска в Минск и возобновлении прямого железнодорожного сообщения.