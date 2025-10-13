Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Депутат Дьяченко рассказал, почему Запад и США не устраивает политический курс Грузии

Бывший президент Грузии, губернатор Одессы Михаил Саакашвили через своих сторонников передал протестующим на улицах страны, что пора покончить с русской властью в Грузии. Здесь возникает много вопросов, потому что все понимают, что у Грузии с Россией была и есть тяжелая история отношений последние лет 20, была и торговая война, когда Россия запрещала авиалинии, поставку вина, минеральной воды, и от этого Грузия очень много потеряла.

Также в 2008 году оставил свой след конфликт вокруг Южной Осетии, и сейчас особых пророссийских заявлений ни премьер-министр Ираклий Кобахидзе, ни президент Грузии Михаил Кавелашвили не делают. Они выступают с нейтральной позицией, часто говорят, что выбрали именно страну. Почему все равно идет нарратив о "пророссийской" власти в Грузии, если подтверждений как таковых ему просто нет, объяснил в "Актуальном интервью" депутат Палаты представителей, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Олег Дьяченко.

Он рассказал, что в 2024 году, находясь на выборах в качестве наблюдателя от миссии ОБСЕ в Тбилиси, у депутата получилось пообщаться с Ираклием Кобахидзе и обсудить вопросы, касающиеся внешнеполитического курса Грузии.

депутат Палаты представителей, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Олег Дьяченко
Олег Дьяченко

"Самое важное, что сегодня "Грузинская мечта" реализует политический курс не пророссийский, но и не проевропейский. Этот курс направлен на установление взаимовыгодных торгово-экономических отношений со всеми субъектами этого региона, ведь сегодня важна экономика, чтобы у людей была работа, чтобы экономика поднималась поступательно на более высокий уровень", - считает Олег Дьяченко.

А лучше всего это сделать со старыми друзьями, уверен он. Конечно, европейцев и американцев не устраивает такой политический курс, поскольку он выбивается из общего контекста, который они реализуют во внешней политике в закавказском регионе, поэтому и "Грузинскую мечту" обвиняют в том, что она якобы пророссийская, что предает интересы грузинского народа, но это ничем не подтверждается.

"Грузия проводит под руководством "Грузинской мечты" независимый политический и внешнеполитический курс, направленный на создание условий для экономического роста страны и для выхода из глубокого экономического кризиса, в какой его завели прежние правители, в том числе политический режим господина Саакашвили. И он сегодня, находясь в местах лишения свободы, через своих сторонников призывает к незаконным действиям против существующей власти. Призывает фактически к государственному мятежу", - заявил Олег Дьяченко.

