Депутат Дьяченко рассказал, почему Запад и США не устраивает политический курс Грузии

Бывший президент Грузии, губернатор Одессы Михаил Саакашвили через своих сторонников передал протестующим на улицах страны, что пора покончить с русской властью в Грузии. Здесь возникает много вопросов, потому что все понимают, что у Грузии с Россией была и есть тяжелая история отношений последние лет 20, была и торговая война, когда Россия запрещала авиалинии, поставку вина, минеральной воды, и от этого Грузия очень много потеряла.

Также в 2008 году оставил свой след конфликт вокруг Южной Осетии, и сейчас особых пророссийских заявлений ни премьер-министр Ираклий Кобахидзе, ни президент Грузии Михаил Кавелашвили не делают. Они выступают с нейтральной позицией, часто говорят, что выбрали именно страну. Почему все равно идет нарратив о "пророссийской" власти в Грузии, если подтверждений как таковых ему просто нет, объяснил в "Актуальном интервью" депутат Палаты представителей, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Олег Дьяченко.

Он рассказал, что в 2024 году, находясь на выборах в качестве наблюдателя от миссии ОБСЕ в Тбилиси, у депутата получилось пообщаться с Ираклием Кобахидзе и обсудить вопросы, касающиеся внешнеполитического курса Грузии.

Олег Дьяченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a955d449-1502-4105-9cd6-f52f3f9e12ca/conversions/b1ed834e-f405-4ade-97a4-f69488d06b25-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a955d449-1502-4105-9cd6-f52f3f9e12ca/conversions/b1ed834e-f405-4ade-97a4-f69488d06b25-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a955d449-1502-4105-9cd6-f52f3f9e12ca/conversions/b1ed834e-f405-4ade-97a4-f69488d06b25-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a955d449-1502-4105-9cd6-f52f3f9e12ca/conversions/b1ed834e-f405-4ade-97a4-f69488d06b25-xl-___webp_1920.webp 1920w Олег Дьяченко

"Самое важное, что сегодня "Грузинская мечта" реализует политический курс не пророссийский, но и не проевропейский. Этот курс направлен на установление взаимовыгодных торгово-экономических отношений со всеми субъектами этого региона, ведь сегодня важна экономика, чтобы у людей была работа, чтобы экономика поднималась поступательно на более высокий уровень", - считает Олег Дьяченко.

А лучше всего это сделать со старыми друзьями, уверен он. Конечно, европейцев и американцев не устраивает такой политический курс, поскольку он выбивается из общего контекста, который они реализуют во внешней политике в закавказском регионе, поэтому и "Грузинскую мечту" обвиняют в том, что она якобы пророссийская, что предает интересы грузинского народа, но это ничем не подтверждается.

"Грузия проводит под руководством "Грузинской мечты" независимый политический и внешнеполитический курс, направленный на создание условий для экономического роста страны и для выхода из глубокого экономического кризиса, в какой его завели прежние правители, в том числе политический режим господина Саакашвили. И он сегодня, находясь в местах лишения свободы, через своих сторонников призывает к незаконным действиям против существующей власти. Призывает фактически к государственному мятежу", - заявил Олег Дьяченко.