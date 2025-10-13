В Латвии депортируют более 800 россиян - на сборы три дня

Рига депортирует более 800 русских граждан. На сборы дают три дня. Причина в том, что они не подтвердили владение латышским языком и не прошли проверку безопасности.

Всего драконовские меры затронули около 30 тыс. русских, проживающих в Латвии. Большинство языковой экзамен сдали, а более 2,5 тыс. покинули страну добровольно. При этом под раздачу попали преимущественно пенсионеры, которые даже не знали о требованиях. Да и какую именно опасность для государства представляют пожилые, латвийские власти не уточняют.