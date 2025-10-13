Свято-Елисеевскому Лавришевскому монастырю - 800 лет

Свято-Елисеевскому Лавришевскому монастырю исполняется 800 лет! Он считается самым древним действующим мужским в Беларуси. В августе прошел трехдневный крестный ход, а главные торжества запланированы на начало ноября. Съедутся тысячи гостей и паломников из разных стран.

Свято-Елисеевский Лавришевский монастырь - один из старейших духовных оазисов Беларуси. Основанный в далеком 1225 году преподобным Елисеем, этот монастырь стал местом силы, молитвы и просвещения. Здесь переписываются летописи, обучаются монахи, укрепляя веру в сердцах многих поколений.

Его история - это череда трагедий и триумфов: чего здесь только не было: пожары, разрушения во времена война, разделы территорий. Но обитель возродилась! Здесь не только действующий монастырь, куда приезжают паломники, но и настоящий культурный центр с воскресной школой, изостудией и историческим музеем, хранящим бесценные свидетельства прошлого.

Монастырь ведет масштабное хозяйство: пчеловодство, сады, около 6 га земли. Обитель активно развивается и внешне. За 11 лет построено 15 часовен, и это не предел - планируется возведение еще 18, символизирующих возраст Иисуса Христа.

При обители сформировалось братство мужчин и женщин, живущих в соседних деревнях и полностью погруженных в монастырскую жизнь. Их роли разнообразны: здесь трудятся и агрономы, и бухгалтеры, и механики. Это не только духовное служение, но и обеспечение работой нескольких десятков человек.

Анна Киселева, экскурсовод в монастыре, посвятила ему 14 лет. Приехав сюда однажды, поняла, что нашла свое призвание, оставила столичную жизнь, переехала в соседнюю деревню и теперь вместе со всей семьей служит этому святому месту.

В Свято-Елисеевском мужском монастыре братии насчитывается 10 человек, в числе которых пятеро монахов и пятеро послушников. Люди, постоянно живущие в монастыре, обитают в Доме милосердия, там же располагаются и паломники.

Главная реликвия и гордость - Лавришевское Евангелие, рукопись ХІІІ века, оригинал которой сейчас находится в Польше. Но в храме представлена тщательно воссозданная копия, написанная на церковно-славянском языке с уникальным местным диалектом. И к юбилею планируется переписать Евангелие на основе белорусского издания, что станет новым этапом в сохранении культурного наследия!