В ЕС приступили к внедрению цифровой системы пограничного контроля

В странах Европейского союза приступили к внедрению системы пограничного контроля, известную как Система въезда/выезда (EES). Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Euronews.

"Система въезда/выезда - это цифровая основа нашей новой общеевропейской системы по вопросам миграции и убежища… Любой гражданин третьей страны, пересекающий внешнюю границу, будет подвергаться проверке личности, проверке безопасности и регистрации в базах данных ЕС", - рассказал Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

Внедрение системы началось 12 октября и весь процесс займет около шести месяцев и охватит все страны-члены ЕС. По словам Бруннера, "шестимесячный период внедрения дает государствам-членам, путешественникам и бизнесу время, чтобы плавно адаптироваться к новым процедурам".

Цель программы - выявление лиц, нарушающих визовый режим, и противодействие нелегальной миграции и мошенничеству с личными данными. Ее запуск стал результатом растущего политического давления во многих странах ЕС, призывающих блок занять более жесткую позицию по вопросам миграции.

Внедрение этой схемы означает, что отныне граждане стран, не входящих в ЕС, должны будут регистрировать свои биометрические данные при первом въезде в Шенгенскую зону. Система будет охватывать все страны ЕС, кроме Ирландии и Кипра, а также Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн. Для последующих поездок потребуется только биометрическое подтверждение личности.