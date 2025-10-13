3.69 BYN
Лукашенко дал согласие на назначение гендиректоров "Белшины", "Могилевхимволокно" и "Гомсельмаша"
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение генеральных директоров предприятий ОАО "Белшина", ОАО "Могилевхимволокно" и ОАО "Гомсельмаш", пишет БЕЛТА.
Пост генерального директора ОАО "Белшина" займет Андрей Сойко. До настоящего времени он работал в должности заместителя генерального директора по социальным вопросам - начальника управления социального развития и ЖКХ ОАО "Беларуськалий".
Олег Курилин согласован на пост генерального директора ОАО "Могилевхимволокно". До настоящего времени он работал на этом же предприятии в должности заместителя генерального директора по коммерческим вопросам.
Пост гендиректора ОАО "Гомсельмаш" займет Виталий Шелег. До настоящего времени он руководил ОАО "Минский завод шестерен".