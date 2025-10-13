Лукашенко дал согласие на назначение гендиректоров "Белшины", "Могилевхимволокно" и "Гомсельмаша"

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/665d1fbf-9009-4a1c-ace7-9e2c0d37b5f4/conversions/bbb1ee83-9c21-4dac-bd06-6d9e61439bad-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/665d1fbf-9009-4a1c-ace7-9e2c0d37b5f4/conversions/bbb1ee83-9c21-4dac-bd06-6d9e61439bad-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/665d1fbf-9009-4a1c-ace7-9e2c0d37b5f4/conversions/bbb1ee83-9c21-4dac-bd06-6d9e61439bad-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/665d1fbf-9009-4a1c-ace7-9e2c0d37b5f4/conversions/bbb1ee83-9c21-4dac-bd06-6d9e61439bad-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение генеральных директоров предприятий ОАО "Белшина", ОАО "Могилевхимволокно" и ОАО "Гомсельмаш", пишет БЕЛТА.

Пост генерального директора ОАО "Белшина" займет Андрей Сойко. До настоящего времени он работал в должности заместителя генерального директора по социальным вопросам - начальника управления социального развития и ЖКХ ОАО "Беларуськалий".

Олег Курилин согласован на пост генерального директора ОАО "Могилевхимволокно". До настоящего времени он работал на этом же предприятии в должности заместителя генерального директора по коммерческим вопросам.